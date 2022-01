Quello delle bollette è sempre un tasto dolente. I consumi sembrerebbero essere sempre più elevati e le tariffe sempre meno convenienti.

Molte famiglie spendono un vero patrimonio in bollette. Ad influire sui costi in bolletta ci sono davvero tanti fattori a partire proprio dalle tariffe scelte per le proprie abitazioni, ad arrivare all’uso improprio degli elettrodomestici. Infatti molti ignorano che la causa di bollette costose e salate sono questi comunissimi e banalissimi errori con la lavatrice e il bucato.

In più ricordiamo che ad incidere negativamente sulle bollette sono alcuni oggetti che abbiamo in casa che andrebbero sostituiti. Infatti altro che lavatrice ed elettrodomestici la causa di bollette salatissime sarebbero questi insospettabili oggetti che molti hanno in casa.

È incredibile quanto si spende con lavatrice e lavastoviglie ma ecco quanto si può risparmiare in bolletta con il condizionatore usando questi piccoli trucchetti

Ridurre i consumi pertanto diviene un gesto indispensabile per riuscire a risparmiare denaro.

Per fare ciò bastano piccoli accorgimenti con alcuni elettrodomestici, tra cui il condizionatore.

Un elettrodomestico che ci accompagna sia nella stagione fredda che calda, infatti basta cambiare le impostazioni, per sfruttarlo in entrambe le stagioni. L’unica pecca legata a questo indispensabile elettrodomestico sono i consumi.

Tuttavia basterà conoscere e mettere in pratica alcuni piccoli trucchetti per sfruttare al meglio questo aggeggio e ammortizzarne i costi.

Pochi e semplici trucchetti salva energia

La prima cosa da fare è scegliere l’apparecchio delle giuste dimensioni. Infatti montare un condizionatore più grande rispetto all’ambiente o più piccolo porterà un dispendio energetico importante. Ulteriormente importante è la scelta della posizione, l’ideale sarebbe collocarlo nella stanza della casa più ombreggiata ed anche lontano da fonti di calore come gli altri elettrodomestici. Questo perché potrebbe interferire negativamente con i sensori del condizionatore e farlo lavorare di più. È anche importante posizionarlo lontano da elementi che possano ostacolare il passaggio dell’aria.

Un’altra tecnica per risparmiare energia è quella di posizionarlo solo nelle stanze dove si sta per la maggior parte del tempo.

Un aspetto fondamentale riguarda la pulizia. Più sono sporchi gli impianti e maggiore sarà il lavoro che il condizionatore dovrà svolgere, di conseguenza maggiore saranno i costi. Pulire i filtri almeno una volta al mese è indispensabile per un corretto ricircolo d’aria e per ridurre i consumi.

Infine risulta fondamentale ridurre le dispersioni. Per fare ciò sarà indispensabile isolare il più possibile l’abitazione. Magari con l’istallazione di infissi di nuova generazione, ed evitando il più possibile di tenere porte e finestre aperte quando l’apparecchio è in funzione.

Ebbene è incredibile quanto si spende con lavatrice e lavastoviglie ma ecco quanto si può risparmiare in bolletta con il condizionatore usando questi piccoli trucchetti.