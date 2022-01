Protagoniste indiscusse di ogni stagione, belle, comode e intramontabili queste scarpe le indossano tutte. Adatte con qualsiasi tipo di outfit per uno stile comfort-chic.

I modelli di questo 2022 sono versatili e molto diversi tra loro e il colore predominante è il total White.

Fra le tante scarpe sono queste sneakers le più cool del momento e che stanno bene anche a 50 anni.

In questo articolo informiamo i nostri Lettori su alcune fra le ultime novità presentate dai più grandi marchi come Adidas, Puma, Nike e Reebox.

Lo stile vintage di Puma

Torna alla ribalta lo stile vintage riprendendo alcuni modelli del passato che hanno riscosso un incredibile successo.

È il caso del marchio Puma che ha firmato questa tendenza per il 2022 proponendo la stile Mayze caratterizzato da tanti e diversi colori.

La stravaganza di Reebok

Il marchio Reebok ripropone modelli classici come le sneakers Maison Margiela in pelle, ma anche quelli stravaganti e originali come il modello Cardi B.. Queste ultime caratterizzate dalla pelle metallizzata e di diversi colori: argento, oro e azzurro.

Le sneakers con platform

Le sneackers con platform sono caratterizzate dalla suola un po’ più alta, che dona oltre a qualche centimetro in più anche tanta comodità.

I modelli proposti dai grandi marchi sono semplici e particolari.

Tra i modelli platform più belli abbiamo le sneakers bianche di Armani, e il modello coccodrillo e plateau in suola bianca del marchio Superga.

La scelta di Nike

Questo marchio propone sneackers sia alte che basse. Vedremo modelli vintage molto sportivi come le Blazer Mid ‘77 jumbo, che ci ricordano molto gli anni ‘80.

Per le amanti dei modelli alti, la Nike propone le Air Jordan 1 Acclimate, di un bel colore lavanda.

Il colore di tendenza

Oltre ai modelli, la tonalità predominante delle sneakers nel 2022 è il nude. Spiccano colori come: il sabbia, il beige e cipria facilmente abbinabili a qualsiasi abito.