Matrix è stato un film cult per la generazione degli anni Novanta. Grazie al suo successo incredibile, ha consacrato anche il mito del suo attore protagonista, Keanu Reeves. Nei panni dell’Eletto Neo, assieme ai compagni Trinity e Morpheus, nel film era il leader della ribellione contro le tiranniche macchine.

Il film è entrato di prepotenza nell’immaginario collettivo e ancora oggi è molto amato, tanto che le sorelle Wachoski, registe e ideatrici della trilogia, hanno proposto un quarto capitolo al cinema proprio in questi giorni di gennaio 2022.

Keanu Reeves, con Matrix, è diventato un mito ed è oggi uno degli attori più amati di Hollywood. Universalmente riconosciuto come un gentiluomo dal cuore d’oro, recentemente Reeves ha raccontato a Esquire di aver consigliato alcuni film all’amica e collega Carrie Ann Moss. Lei gli aveva infatti chiesto qualche suggerimento di visione per i figli adolescenti: dunque se si è indecisi, ecco una lista di film in streaming da guardare nelle sere invernali e consigliati da questo attore.

Ce n’è per tutti i gusti

L’elenco spazia tra generi, autori e tempi diversi.

I Fratelli Coen hanno il loro spazio con Arizona Junior, film del 1987, e un imprescindibile Il grande Lebowski, direttamente dal 1998.

Per Reeves non possono mancare, poi, due capolavori di Kubrick: Il dottor Stranamore e Arancia Meccanica.

Anche Luc Besson e Mel Brooks sono due registi da guardare assolutamente, per Reeves: di loro consiglia Nikita, Léon: The Professional, Frankenstein Junior e Mezzogiorno e mezzo di fuoco.

Reeves ha recitato in diversi film d’azione, non solo in Matrix. Uno dei più ispirati è 47 Ronin: forse a questo si deve anche il suo consiglio su Akira Kurosawa e lo splendido I sette samurai.

Rimanendo in ambito di grandi classici, nella lista c’è anche un western. Si tratta de Il texano dagli occhi di ghiaccio, film di Clint Eastwood del 1976.

Sempre dagli anni Settanta, Reeves consiglia anche Rollerball di Norman Jewinson e una vera pietra miliare del genere demenziale: Monty Python e il Sacro Graal, di Terry Gilliam e Terry Jones.

Cambiando decennio, invece, altri tre film imprescindibili per l’attore sono Amadeus di Miloš Forman, del 1984, La casa di Sam Raimi, del 1981, e Mad Max 2 – Interceptor: Il guerriero della stradadi George Miller.

Chiudono la lista i due recentissimi, del 2016, The Bad Batch di Ana Lily Amirpour e The Neon Demon di Nicolas Winding Refn. Ce n’è insomma per tutti i gusti e generi.