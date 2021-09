Si pensa che con l’estate siano finite anche le vacanze ma non è così perché il mese di settembre è perfetto per chi cerca riposo.

Oltre ad un notevole risparmio, in questo mese le spiagge sono anche più vivibili perché ci sarà meno gente e il mare sarà sicuramente più pulito.

Potremo scegliere il nostro lido senza rischiare di non trovare posto o di fare chilometriche code per un pranzo al bar della spiaggia.

Il clima di settembre è l’ideale per chi soffre il caldo, ci si può godere pienamente il sole e fare gli ultimi bagni.

È davvero il periodo ideale per godersi una vacanza rigenerante, lontano dalla massa e facendo passeggiate rilassanti nei luoghi di visita.

Ecco 3 straordinarie mete per un’indimenticabile vacanza al mare nel mese di settembre

Per quanto riguarda vacanze in Italia, non si può non menzionare Pula a soli pochi chilometri da Cagliari che è un litorale incontaminato ed unico.

Pula è una meta ideale per chi cerca totale riposo la possibilità di godersi il tempo immerso nella natura, concedendosi anche una visita al borgo.

In Calabria troviamo una meta da sogno perfetta per uno splendido soggiorno, si tratta della stupenda Tropea.

Durante l’estate questa città è presa d’assalto dai turisti che affollano le strade e i locali.

Per questo chi ha la fortuna di poter andare a visitarla a settembre ha davvero un’occasione unica per goderne.

Si potrà apprezzare maggiormente il suo mare cristallino e le sue splendide spiagge senza fare i conti con il turismo sfrenato dell’alta stagione.

Infine, non si può non nominare il Salento e in particolare l’incredibile borgo di Ostuni, caratterizzato anche da lunghe spiagge dal paesaggio mozzafiato.

È anche riconosciuta come la città bianca della Puglia poiché la calce ricopre tutti gli edifici presenti.

Questo crea sui nostri occhi un effetto sensazionale perché si trovano proprio a strapiombo sul mare, un luogo perfetto da visitare in questa stagione.

Risparmio

Essendo settembre bassa stagione si potrà mirare ad un notevole risparmio, infatti voli ed alloggi costano molto meno rispetto all’alta stagione.

Sebbene in pochi sappiano che è possibile risparmiare denaro viaggiando grazie a questi geniali trucchetti è piuttosto semplice non spendere troppo, anche senza fare troppe rinunce.

Per chi non ama il male, si possono trovare tantissime offerte anche per altre mete, che si tratti di montagna, lago o città d’arte.

