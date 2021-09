Anche se la bella stagione sta ormai finendo, non significa che dobbiamo rinunciare ad avere case piene di natura e colori. In autunno possiamo trasferire il nostro giardino all’interno, così che, anche durante l’inverno, potremo essere circondati dalle piante. Il cosiddetto “giardino d’inverno” è una soluzione a dir poco suggestiva, che consiste nel creare un piccolo angolo verde tra le mura domestiche. Questa pratica, iniziata nel XVI secolo in Francia col nome di orangerie, da secoli impreziosisce le case in tutta Europa, donando un tocco chic ed elegante. Allora, ecco i consigli creativi da seguire per arredare un giardino d’inverno da fare invidia a chiunque, senza dover ricorrere a grandi spese.

Cos’è di preciso un giardino d’inverno

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Come accennato, un giardino d’inverno è una zona di casa ibrida, a cavallo tra spazi interni ed esterni. Insomma, un angolo di giardino all’interno delle mura di casa. Solitamente è incentivato a creare un giardino d’inverno chi possiede una veranda, un terrazzo coperto o addirittura una serra riscaldata. Ma non è sempre necessario: possiamo costruire un giardino d’inverno in qualunque casa o appartamento. Basta tenere conto di alcuni fattori da rispettare.

Per esempio, è importante che questi angoli di verde siano esposti a Sud e che abbiano una buona ventilazione e un buon isolamento termico. La ventilazione e l’isolamento termico servono a tenere lontane muffe e altri tipi di minacce. Se pensiamo di preservare il nostro giardino d’inverno anche durante i mesi più caldi, posizioniamolo in modo da evitare il surriscaldamento.

Una volta trovato il luogo ideale del nostro giardino d’inverno, dobbiamo pensare solo a come arredarlo. Farlo può essere un vero piacere, se non mettiamo freni di alcun tipo alla fantasia.

Ecco i consigli creativi da seguire per arredare un giardino d’inverno da fare invidia

La prima cosa che possiamo fare per arredare il nostro giardino d’inverno è riprendere la tradizione delle orangerie. In queste piccole serre, tradizionalmente c’erano soprattutto piante esotiche o grasse. A prescindere dal tipo di pianta, il consiglio è quello di rendere il giardino d’inverno un posto da sfruttare quotidianamente. Per questo, l’ideale sarebbe creare un piccolo salotto che può anche essere fatto con bancali riverniciati su cui adageremo dei cuscini. Mettiamo anche delle mensole su di esse possiamo sistemare i vasi più piccoli. Un’altra idea particolare è quella di usare vecchie valigie o bauli, lasciati aperti, per creare grandi fioriere dal tocco retrò. È importante, infine, che ci sia sempre la luce naturale. Ma per la sera è bene prevedere una bella lampada da terra che propaghi luce calda. Con queste accortezze il nostro giardino d’inverno sarà bello da fare invidia.

Approfondimento

Ecco quali fiori piantare subito per avere un balcone colorato e rigoglioso per tutto l’autunno