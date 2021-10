Che ci si creda o meno a quello che si legge sulle riviste o in rete, l’oroscopo rivela molto di noi. Ogni segno zodiacale ha infatti caratteristiche ben specifiche relative al nostro carattere, il nostro modo di essere, le nostre inclinazioni. Ad esempio, ecco svelati quali sono i segni zodiacali più affettuosi e due sono davvero insospettabili.

Di certo, ognuno è fatto a modo proprio e non possiamo ricondurre l’intero genere umano a 12 categorie (ovvero ai 12 segni zodiacali). Esistono comunque delle “tracce” relative al momento in cui siamo nati e che ci portiamo sempre dietro.

Cosa molto simile accade anche per gli animali e, quindi, anche per le varie razze di cani. A seconda della razza, esistono cani più docili e mansueti ed altri, invece, più aggressivi. Ecco perché, è incredibile ma possiamo scegliere la razza di cane perfetta per noi in base al nostro segno zodiacale.

Scopriamo allora quali sono le coppie ideali tra razza canina e segno zodiacale.

Ariete, Toro e Gemelli

Dinamico, intelligente e vivace, il Jack Russell è il cane perfetto per i nati sotto il segno dell’Ariete. Questo cane ha un carattere forte e sicuro e, nonostante le dimensioni piuttosto modeste, non teme nulla e nessuno.

Il cane perfetto per il Toro è invece il Beagle, un cane calmo e paziente. Perfetti anche il Cocker e i segugi.

Il Dalmata è l’alter ego dei Gemelli. Anzitutto, il mantello bicolore rispecchia la duplice personalità del segno. Inoltre, i Dalmata sono vivaci, allegri e giocherelloni, ma anche acuti e intelligenti, esattamente come le persone del segno del Gemelli.

Cancro, Leone e Vergine

Avendo uno spiccato senso materno, i cancerini hanno bisogno di un cane alla ricerca di coccole e protezione. Perfetto quindi il Setter Irlandese. I nati sotto il segno del Cancro amano comunque anche i gatti.

I cani perfetti per i Leone sono il Dobermann o il Rottweiler, due cani che rispecchiano la forte personalità dei suoi ipotetici padroni “in campo astrologico”.

Le persone della Vergine sono piuttosto calme ed abitudinarie. La razza perfetta per loro è il Bovaro del Bernese, un cane molto calmo, affettuoso e dall’indole molto paziente.

Continuiamo le nostre accoppiate di segni zodiacali e razze canine.

Bilancia, Scorpione e Sagittario

Il cane più adatto al segno della Bilancia è il levriero. La sua fisicità armoniosa, esile e slanciata risponde alla costante ricerca di bellezza ed eleganza che è propria delle persone nate sotto questo segno.

Perfetto per l’enigmatico Scorpione è l’altrettanto misterioso cane lupo siberiano.

Esattamente come per la Bilancia, il cane ideale per il Sagittario è, ancora una volta, il levriero. Ad accomunare razza canina e segno zodiacale, questa volta è l’indole indipendente di entrambi.

Capricorno, Aquario, Pesci

Indipendente, fiero e molto testardo, il bassotto è il cane perfetto per il Capricorno. Si tratta infatti di una razza che rispecchia appieno i lati preponderanti di questo segno.

Perfetto per l’Acquario è il Barboncino. Entrambi molto stravaganti, insieme si divertiranno moltissimo.

Estremamente sensibile, il Pesci non va alla ricerca di un cane di razza. Il cane perfetto per i pesciolini è il classico trovatello, soccorso lungo il ciglio di una strada o adottato in un canile.

