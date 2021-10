Nel weekend abbiamo scritto che ci attende una settimana decisiva per i mercati azionari. Cosa è successo oggi? Dopo un primo tentativo di rimbalzo i prezzi hanno virato verso il basso. Si è già formato il massimo settimanale e da ora si tornerà a scendere oppure da domani si tornerà al rialzo?

Alle ore 20:02 della giornata di contrattazione del giorno 4 ottobre abbiamo letto i seguenti prezzi:

Dax Future

15.038

Eurostoxx Future

3.985

Ftse Mib Future

25.195

S&P 500 Index

4.291,12.

Per il momento, dopo questa giornata di contrattazione possiamo dire che il ribasso continua sui mercati e i livelli di resistenza rimangono invariati.

La previsione annuale ha girato al ribasso da diverse settimane e proietta questa tendenza almeno fino a dicembre

In rosso la nostra previsione annuale sull’indice azionario mondiale su scala settimanale per il 2021.

In blu il grafico dei mercati americani fino al giorno 1 ottobre.



Per il momento tutto procede come da percorso campione e se la nostra view si rivelerà corretta, fra oggi e domani, dovrebbe formarsi il massimo settimanale per poi lasciare spazio a nuove vendite.

Il ribasso continua sui mercati e i livelli di resistenza rimangono invariati

Dax Future

Tendenza ribassista fino a quando non si assisterà ad una chiusura giornaliera superiore ai 15.250. Rialzi duraturi solo con una chiusura del giorno 8 ottobre superiore a 15.699.

Eurostoxx Future

Tendenza ribassista fino a quando non si assisterà ad una chiusura giornaliera superiore ai 4.046. Rialzi duraturi solo con una chiusura del giorno 8 ottobre superiore a 4.180.

Ftse Mib Future

Tendenza ribassista fino a quando non si assisterà ad una chiusura giornaliera superiore ai 25.480. Rialzi duraturi solo con una chiusura del giorno 8 ottobre superiore a 25.930.

S&P 500 Index

Tendenza ribassista fino a quando non si assisterà ad una chiusura giornaliera superiore ai 4.376. Rialzi duraturi solo con una chiusura del giorno 8 ottobre superiore a 4.457,30.

Quale operatività di trading mantenere per martedì?

Il consiglio è di mantenere short in ottica multidays. Come potrebbe presentarsi la giornata di contrattazione? Apertura sui massimi e chiusura sui minimi.