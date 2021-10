Dopo una vacanza al sole in totale relax, arrivano le antiestetiche macchie scure su viso e decolleté. Sono causate dalla troppa esposizione ai raggi UV, ma anche da alterazioni ormonali che arrivano durante la gravidanza. Talvolta compaiono nei mesi di allattamento o quando assumiamo farmaci particolari. Alcune se ne vanno dopo qualche mese, altre purtroppo restano. Per far sparire le macchie solari dal viso ci vuole questa facile terapia d’urto. E poi bisogna prevenire la loro formazione, ecco i consigli della Redazione Beauty di ProiezionidiBorsa.

Detergere e schiarire con gli scrub

Per avere un risultato evidente, dobbiamo utilizzare un detergente viso schiarente oppure fare molto spesso uno scrub viso al bicarbonato e limone. Oppure un impacco al limone, olio di cocco e curcuma. Già, ha proprietà schiarenti proprio la spezia che utilizziamo per profumare il pane. Operiamo un massaggio lento e delicato su tutto il viso. La pelle apparirà subito più chiara e luminosa. Se abbiamo tempo, non dimentichiamo di aggiungere uno scrub labbra dolce o piccante per un sorriso da top model. Con un po’ di costanza potremo attenuare alcune macchie in poco tempo. Questi rimedi della nonna si tramandano da anni, ma in realtà non esiste uno studio scientifico che supporta tali metodi. Quindi, poniamo la massima attenzione e rivolgiamo sempre ad uno specialista per non rischiare di rovinare la pelle in maniera grave.

Ma se abbiamo fretta è sempre meglio applicare un siero schiarente sulle zone del viso da trattare. Ce ne sono molti in commercio sul mercato, quelli più efficaci contengono un ingrediente chiave contro le macchie: l’erbutina. Si tratta di una sostanza che tiene sotto controllo l’iper-pigmentazione. Anche l’acido ferulico è molto utile, perché aiuta a correggere i danni già subiti dalla pelle troppo esposta ai raggi solari.

Per uniformare il colorito, applichiamo un nutriente alla vitamina C, che riduce le macchie e l’iper-pigmentazione, anche quelle causata dall’acne. Ci sono prodotti ottimi sul mercato anche nel reparto cosmesi green. Vanno applicati su viso, collo, decolleté e mani. Ogni mattina, dopo la detersione e l’applicazione dei prodotti schiarenti, non dimentichiamo di stendere un filtro solare da città, che scherma dai raggi UV e protegge la pelle dallo smog. Il fattore di protezione da scegliere è 50 se abbiamo la pelle chiara e 30 negli altri casi.

Per i casi più difficili c’è la laserterapia

Per i casi più difficili è invece opportuno prenotare dei trattamenti di laserterapia sicuri e indolori, che sono estremamente efficaci nell’eliminazione di macchie e iper-pigmentazioni della pelle del viso e del corpo. Per mantenere la pelle chiara, infine, è importante anche curare l’alimentazione. Barbabietole, broccoli, carote, basilico, melanzane, pomodori, pompelmi e spinaci sono ricchi di sostanze antinfiammatorie.