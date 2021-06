Il diabete è una malattia molto diffusa specialmente negli ultimi anni. È una patologia cronica causata da iperglicemia persistente che deriva generalmente da una scarsa produzione o da “alterata funzionalità” dell’insulina.

Un individuo affetto da iperglicemia cronica e da problemi metabolici può avere problemi di salute invalidanti e a volte letali.

L’assunzione di insulina e di altri farmaci potrebbe portare anche ad alcuni effetti collaterali, per questo motivo si stanno effettuando molti studi sulle alternative naturali per curare questa malattia.

In questo articolo vedremo perché è incredibile come una comune erba aromatica riesca ad abbassare la glicemia e i livelli di zucchero nel sangue.

Molti studi clinici hanno dimostrato come molte piante, tra cui anche la salvia, riescano ad abbassare i livelli di glicemia nel sangue.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Ecco perché è incredibile come una comune erba aromatica riesca ad abbassare la glicemia e i livelli di zucchero nel sangue

Le piante da sempre sono molto utilizzate nella medicina per trattare tante malattie. Sono circa 400 le varietà di piante che riescono ad abbassare la glicemia.

Uno studio condotto in Iran fatto su 80 pazienti affetti da diabete di tipo 2 ai quali è stata somministrata una compressa di salvia 3 volte al giorno, ha portato alla seguente conclusione:

la salvia potrebbe essere molto utile nel controllo del diabete.

Un altro studio ha esaminato gli effetti dell’olio essenziale di salvia e dell’estratto di salvia sui topi. Mentre l’olio essenziale non ha portato a nessun miglioramento, l’estratto di salvia ha ridotto nel giro di tre ore il glucosio sierico nei topi diabetici.

Alcuni studi fatti in Portogallo hanno analizzato alcune conseguenze sui topi. È stata somministrata loro una tisana a base di salvia per 14 giorni, sostituendola all’acqua.

Ai topi è stato riscontrato un calo della glicemia a digiuno.

Questi studi propongono la salvia come integratore alimentare per il diabete di tipo 2.

Vedremo se ci saranno sviluppi in merito. Al momento, l’attesa è per altri eventuali studi sugli esseri umani che confermerebbero quanto sopra esposto.