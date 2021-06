L’amicizia può avere molte sfumature. La relazione tra donne, a volte, risulta essere più complicata dell’amicizia tra uomini o tra uomo e donna. L’affetto e la stima reciproca sono alla base di una relazione sana. Eppure, entrambe possono non bastare nel momento in cui si presenta un altro sentimento.

Si tratta della gelosia, che spesso accomuna molte amicizie tra donne. La gelosia è molto comune e si manifesta con la paura di perdere l’esclusività dell’affetto dell’amica. Può accadere che una delle due amiche nasconda questo sentimento a lungo. Questo comportamento può davvero far male all’amicizia e far nascere comportamenti ostili e cattivi.

Gli esperti della Redazione di PdB si occupano in questo articolo di dare alcuni consigli per gestire e riconoscere se stiamo provando o subendo gelosia. Ecco 6 segnali infallibili della gelosia tra amiche per capire se possiamo fidarci ed evitare inutili sofferenze.

La gelosia che distrugge il sentimento

La gelosia è spesso un’emozione tossica per qualsiasi relazione. Che sia di natura amorosa o amicale, la gelosia diventa ancor più distruttiva se non viene espressa. Quando si prova verso un’amica, capita di vergognarsi e di non manifestarla. Invece, parlarne è importante ed evita moltissime spiacevoli conseguenze.

La gelosia tra ragazze nasce generalmente nel momento in cui nell’amicizia subentrano altre persone o un partner. Sentirsi esclusi, non considerati, ignorati addirittura, genera forti attriti che vengono nascosti. In ogni caso, è bene distinguere la gelosia dall’invidia, anche se possono manifestarsi insieme.

Ecco 6 segnali infallibili della gelosia tra amiche per capire se possiamo fidarci ed evitare inutili sofferenze

È difficile capire quando si sta veramente provando gelosia. Ancor più difficile è sentire se la nostra amica sta coltivando questo sentimento. Eppure esistono degli indizi rivelatori.

Una persona gelosa all’inizio non dà segnali evidenti. Alcuni comportamenti però risulteranno strani. Parlando degli altri amici si comporta come se niente fosse, cercando di apparire disinteressata. Secondariamente cerca di allontanarsi e isolarsi con scuse di impegni, stanchezza o troppo lavoro.

Poi ci saranno comportamenti più evidenti come esplosioni di rabbia in discussioni banali, ricerca di attenzione con battute inopportune, o gesti di stizza improvvisa e cambiamenti d’umore. Può darsi anche che l’amica gelosa cerchi di tenere sotto controllo le amicizie o la vita dell’altra.

Per finire, uno dei comportamenti tipici della gelosia è mostrarsi pessimista e negativa su ogni argomento o proposito dell’altra persona. Il consiglio è di essere sempre sinceri con se stessi e con gli altri, anche nel caso di un sentimento irrazionale e poco gradevole come la gelosia.

Approfondimento

Come far funzionare una relazione d’amore a distanza quando la lontananza fa disastri