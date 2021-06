Uno recente studio svolto in Cina avrebbe rilevato l’efficacia del tè per abbassare l’indice glicemico. In Cina il tè è una bevanda molto diffusa da millenni, tanto che l’uso e i cerimoniali sono legati a tradizioni diverse nell’Estremo Oriente. Negli ultimi tempi alcuni studi hanno evidenziato che la bevanda potrebbe anche rivelarsi un rimedio naturale efficace per abbassare l’indice glicemico nei soggetti diabetici.

Negli anni diverse ricerche hanno stabilito che il tè, potrebbe avere alcune proprietà terapeutiche, ora si aggiungerebbe anche quella di abbassare la glicemia. Un rimedio naturale efficace per abbassare l’indice glicemico nei soggetti diabetici?

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Ecco alcune varietà che potrebbero vantare proprietà curative per il diabete.

Il tè verde

Il tè verde è preparato utilizzando le foglie essiccate di una pianta: la Camellia sinensis. Stando ai risultati di alcuni studi scientifici condotti da ricercatori giapponesi e thailandesi, questo tè sarebbe anche in grado di favorire il metabolismo del glucosio nelle persone sane e diminuirebbe i livelli del glucosio nei soggetti diabetici.

Il nero

Il tè nero è preparato con la macerazione delle foglie essiccate di Camellia sinensis.Un gruppo di ricercatori dell’Università di Calcutta ha condotto uno studio su alcune cavie da laboratorio. Questi animali, cui è stato procurato il diabete attraverso l’uso della streptomicina, hanno successivamente bevuto dell’estratto di te nero caldo. Questo estratto ha diminuito molto i livelli di zucchero nel sangue delle cavie.

Il tè di mirtilli rossi e di salvia

Sul sito BattleDiabetes.com è stato pubblicato un articolo sugli effetti curativi del tè con le foglie essiccate del mirtillo e della salvia.

Il mirtillo sarebbe in grado di abbassare i livelli di glicemia, grazie ad una sostanza in esso contenuta: la glucochinina. Secondo questo studio, il tè alla salvia dovrebbe “aiutare” il lavoro dell’insulina nei diabetici e riuscire a tenere a bada i livelli glicemici nei soggetti affetti da diabete di tipo 2.

Il rosso

Il tè rosso è originario nella Cina meridionale e deriva dalla macerazione della pianta di Camelia sinensis. Le ricerche pubblicate sul quotidiano China Daily del 2009, hanno affermato che questo tè potrebbe avere effetti curativi simili a quelli di un farmaco contro il diabete. Gli studi hanno monitorato anche alcuni topi da laboratorio. A quelli geneticamente obesi hanno fatto bere il tè rosso, agli altri hanno iniettato un farmaco adatto a ridurre la glicemia.

Si è notato che i topi che hanno ricevuto il tè rosso, hanno mostrato un miglioramento maggiore, rispetto a quelli trattati con il farmaco.

L’attesa è per altri eventuali studi che confermerebbero quanto visto sopra.