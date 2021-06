Con la scoperta del giardinaggio abbiamo trovato un hobby che ci rilassa e riempie di soddisfazione. Mai avremmo creduto di avere un pollice verde e questo ci fa gioire.

Ogni volta che vogliamo abbellire maggiormente il nostro giardino cerchiamo di prendere spunto da riviste e giornali. O semplicemente dai vicini.

Siamo un po’ stufi delle solite siepi o dei più comuni fiori. Vorremmo avere un’idea unica e geniale che renda il nostro giardino indimenticabile.

Che fare allora? Come poterlo impreziosire senza modificarlo troppo?

Niente paura. Grazie a questo articolo di ProiezionidiBorsa scopriremo un modo unico e intelligente per arricchire il nostro giardino.

Molti di noi hanno la fortuna di avere un giardino. Che sia più o meno grande non importa, è il nostro angolo di relax.

Facciamo attenzione a curarlo al meglio e ad ornalo con i giusti abbinamenti floreali. Sappiamo come e quando potare e, se abbiamo degli alberi, li bagniamo attentamente.

Sembrerà incredibile ma potremo abbellire anche i nostri stessi alberi. E non solo sfoltendo le loro folte chiome.

Infatti, i migliori giardinieri sanno che basta ricreare una piccola aiuola alla base di essi per rendere unico qualsiasi giardino.

È questa l’idea semplice ma efficace che renderà le nostre piante originali e dal successo garantito a cui pochi pensano.

Non dovremo far altro che scegliere delle piante erbacee e seminarle vicino alle radici dei nostri arbusti. Facendo dei buchi di 5 o 10 cm di profondità, potremo piantare i semi che, grazie all’acqua e ai nutrimenti della terra, cresceranno in abbondanza.

Otterremo facilmente e in poco tempo una graziosa aiuola fiorita dei piedi dei nostri alberi. Tutti vorranno conoscere il nostro segreto.

È consigliabile scegliere piante erbacee come l’Anemone Greco, la Pervinca Minore o le varietà di Epimedium.

Con questa selezione otterremo facilmente un’esplosione di colore.

Se invece abbia piante in vaso

Nel caso in cui avessimo solo piante in vaso, la soluzione potrebbe essere quasi la stessa.

Per evitare che si notino i vasi più alti e magari meno belli, potremo semplicemente ricorrere ad un effetto ottico.

Con l’aiuto di appositi sostegni potremo posizionare i vasi più piccoli davanti a quelli più grandi. In questo modo faremo sì che ogni vaso venga ricoperto da una cascata di fiori rigogliosi.

Ora sì che il nostro giardino sarà incantevole e indimenticabile. Con una semplice ed efficace idea il risultato sarà garantito.

