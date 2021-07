In estate si è sempre alla ricerca della spiaggia più bella o del posto più tranquillo in cui potersi godere il mare in totale relax. L’Italia per fortuna offre molti spunti in tal senso.

Paese ricco di posti esotici, con spiagge meravigliose e acque cristalline. C’è anche chi preferisce posti più culturali che marittimi, e il Bel Paese offre anche questa possibilità.

Per chi però mantiene la sua preferenza per i posti di mare è importante sapere che è in Italia questo piccolo borgo marinaro dove regnano tranquillità e acque limpide.

Stiamo parlando di un luogo immerso in una Riserva naturale che racchiude tanti tesori, ovvero la Riserva di Monte Cofano.

Ci troviamo in Sicilia a metà strada tra San Vito Lo Capo e Trapani in una delle più belle attrazioni naturali appartenenti alla costa trapanese. È un luogo affascinante dove il tempo sembra essersi fermato.

La Riserva naturale di Monte Cofano

Protetto dal silenzio, pieno di palme nane e rocce enormi fino al mare che è di un blu intenso. Le acque di questo colore fanno da contorno al promontorio e alle infinite guglie di natura calcarea.

La Riserva naturale di Monte Cofano, definita un sipario naturale, si trova tra il golfo di Bonagia a ovest e il Golfo di Castelluzzo ad est. Inoltre, a pochi chilometri da lì si trova Custonaci con il suo stupendo Santuario dedicato alla Madonna.

Per entrare nella riserva e visitarla ci sono due ingressi. Al momento però, a causa del pericolo di caduta massi, una parte della riserva è chiusa al pubblico.

C’è un ingresso lato est e uno lato ovest con un sentiero costiero che li unisce. Il sentiero si può percorrere sia a piedi (serviranno circa 2 ore) sia in mountain bike.

In macchina, partendo da San Vito Lo Capo, possiamo raggiungere l’ingresso est, ci vorranno circa 15 minuti. Per entrare servirà pagare un piccolo ticket.

Ecco che appena entrati si potrà percepire il fascino del borgo marinaro Tonnara di Cofano, situato ai piedi della montagna. Interessante, la Torre di Tono particolare per la sua forma quadrata con pareti concave, struttura unica nel suo genere in Sicilia. Fu costruita nel 1500 per difendere la tonnara e l’antico borgo marinaro.

Insomma, in questo posto solitario è possibile godere di una tranquillità unica e fare il bagno nelle sue acque limpide considerate un vero lusso.