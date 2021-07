Per le donne avere una chioma morbida, lucente e folta è importante, non a caso molte si affidano ai migliori parrucchieri. Almeno due volte l’anno ci si concede questa coccola senza badare a spese.

Anche in questo caso è utile seguire qualche accorgimento che ci permette di avere dei capelli sani e robusti. In commercio esistono tantissimi prodotti per capelli ricci, lisci, sottili, crespi, secchi che promettono di risolvere qualsiasi problema. Alcuni di questi prodotti si rivelano davvero efficaci, ma dobbiamo ricordare che sono composti da agenti chimici che possono essere aggressivi per la nostra cute e per l’ambiente.

La soluzione migliore per prendersi cura dei capelli è quella di preparare dei prodotti fatti in casa del tutto naturali. Da un po’ di tempo molte donne si dedicano alla preparazione di maschere naturali che aiutano ad avere una chioma più bella e curata. Quest’abitudine, oltre ad essere completamente sana, ci permette di risparmiare tanto sulla spesa da affrontare per i prodotti per capelli.

Grazie a questo ingrediente utilizzato in cucina non avremo mai più capelli secchi

Capelli secchi, sfibrati e crespi non sono sinonimo di cura, anzi alcune volte una persona può sembrarci trascurata e trasandata. Avere dei bei capelli non è solo un fatto che incide sull’aspetto estetico, questo incide anche sulla nostra autostima.

Seguendo questo piccolo consiglio possiamo avere capelli più lucenti e sani da fare invidia a tutti.

Maschera con un’ingrediente a cui pochi pensano

Spesso capita che la soluzione ce l’abbiamo sotto gli occhi ma non sappiamo sfruttarla a dovere. Ci sono degli ingredienti che ci aiutano ad avere dei capelli perfetti, questo è il caso della farina d’avena.

Per preparare questa maschera miracolosa abbiamo bisogno di:

a) un cucchiaio di farina d’avena;

b) un cucchiaio di latte fresco;

c) un cucchiaio di olio di mandorle o di cocco.

Mescoliamo i tre ingredienti in una ciotola e rendiamo il composto omogeneo. Fatto questo pettiniamo i nostri capelli così da togliere eventuali nodi e togliere via i capelli morti e poi stendiamo la maschera in modo uniforme.

Lasciamo in posa per 20 minuti e poi laviamo i capelli con uno shampoo delicato.

Questa maschera risulterà miracolosa già dalla seconda applicazione, provare per credere. Grazie a questo ingrediente utilizzato in cucina non avremo mai più capelli secchi.