L’estate è la loro stagione! Stiamo parlando delle zucchine, un ortaggio (o meglio ortaggio a frutto) molto amato perché gustoso e versatile. Le zucchine, infatti, sono alla base di tante e diverse preparazioni. In un articolo di qualche giorno fa, ad esempio, avevamo proposto la ricetta di un antipasto tanto veloce quanto scenografico. Ma non solo. Le zucchine sono leggere, ricche di acqua, con pochissime calorie e quindi ideali per essere inserite anche nelle diete più ferree.

E, infatti, oggi presentiamo un piatto leggero, fresco, poco calorico e amico della dieta, da poter gustare anche nelle giornate più torride.

È questa l’insalata dell’estate originale e gustosa preparata con delle semplici zucchine

Partiamo dagli ingredienti (per 4 persone)

4-5 zucchine del tipo chiaro o romanesche;

100 g di ricotta salata;

2-3 cucchiai di olive taggiasche denocciolate;

2-3 cucchiai di pinoli;

il succo di mezzo limone;

qualche rametto di basilico;

olio e. v. d’oliva, sale, pepe;

bacche di pepe rosa per decorare.

Come preparare l’insalata di zucchine

Dopo aver lavato e mondato le zucchine, tagliamole a fettine sottilissime per il verso lungo, aiutandoci con una mandolina. Disponiamo le zucchine su un piatto, irroriamole con del succo di limone e mettiamo da parte. Tostiamo i pinoli in una padella finché diventano dorati e fragranti. Ora prendiamo i nastri di zucchina e disponiamoli in un piatto da portata aggiungendo la ricotta salata grattugiata grossolanamente, i pinoli e le olive. Condiamo olio, sale, pepe e decoriamo con le bacche di pepe rosa leggermente pestate nel mortaio e le foglie del basilico sminuzzate.

Questo piatto si conserva bene in frigorifero per un giorno.

Se vogliamo trasformarlo in un delizioso piatto unico, possiamo unire dei cereali precedentemente bolliti (riso, orzo o farro) e uova sode.