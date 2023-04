Seno alto e pancia piatta? Se hai poco tempo e voglia di allenarti fai come Scarlett Johansson: bastano 20 minuti al giorno

Con l’avvicinarsi della prova costume è importante cercare di tornare in forma. Oggi sveleremo i segreti di Scarlett Johansson, la meravigliosa attrice americana. Seno alto e perfetto e un addome scultoreo la rendono una delle donne più invidiate del pianeta. Per avere un fisico bello come il suo può bastare davvero poco: continua a leggere per saperne di più!

Pasqua e Pasquetta sono ormai passate. Le festività ci portano a mangiare più del solito, ma non dobbiamo preoccuparci. Non serve rinunciare a qualche strappo alla regola. Adesso però è arrivato il momento di rimboccarsi le maniche per mettersi in forma secondo i nostri obiettivi.

La vita di ogni giorno è costellata di impegni e di imprevisti e spesso non abbiamo il tempo e la voglia da dedicare alla cura di noi stessi. Ecco perché oggi ti sveliamo che bastano meno di 30 minuti al giorno per ritrovare la forma desiderata seguendo l’allenamento della star statunitense.

Seno alto e pancia piatta in poche settimane? Questo allenamento full body ti farà bruciare tante calorie in sole 5 mosse

Dedica almeno 3 minuti allo stretching prima di iniziare per non farti male. Distendi i muscoli delle gambe, delle braccia e la schiena.

Il primo esercizio consiste nello squat con i pesi. Non esagerare con il carico e scegli pesi adeguati. Questi servono per tonificare i muscoli delle gambe e i glutei, oltre che a rinforzare le ossa. Lo squat con manubri si esegue partendo in piedi con le gambe leggermente divaricate poco oltre l’ampiezza delle spalle. Abbassati e afferra i manubri, guarda dritto di fronte a te e mantieni i talloni ben poggiati a terra. Contrai la schiena e sali. Torna giù lentamente: le ginocchia non dovranno mai superare la punta dei piedi. Ripeti questo esercizio per 20 volte.

Allena l’addome e le braccia con questi 3 esercizi

Il crunch inverso allena i muscoli addominali. Sdraiati sul pavimento in posizione supina e tieni le braccia stese lungo il corpo. Le gambe saranno leggermente flesse e parallele tra loro, mentre i palmi delle mani fissi a terra. Solleva le gambe tenendo le ginocchia flesse e forma un angolo di 90°. Solleva il bacino portando le ginocchia verso il petto e mantieni la posizione per un paio di secondi. Tornando indietro il movimento dovrà essere lento per ottenere il massimo risultato. Ripeti l’esercizio 25 volte.

Per ottenere seno alto e pancia piatta ed allenare le braccia usa i manubri. Divarica le gambe, piega leggermente le ginocchia e tieni i pesi con i palmi delle mani rivolti verso l’interno. Porta le braccia all’altezza delle spalle mantenendo i gomiti vicini al tuo corpo. Non ondeggiare con la schiena altrimenti potresti farti male.

Infine, per snellire le maniglie dell’amore esegui l’esercizio della plancia laterale. Appoggia la mano al pavimento tenendo braccio e gomito teso. Il tuo corpo dovrà creare una linea retta: mantieni questa posizione per circa 30 secondi e ripeti l’esercizio 15 volte.

Brucia i grassi facilmente con un solo esercizio

Lo stacco rumeno si esegue in piedi con un bilanciere. Divarica le gambe, piega le ginocchia e tieni le spalle all’indietro. Spingi i glutei piegandoti in avanti senza piegare ulteriormente le gambe. Scendi senza fare mai toccare il peso al pavimento, torna lentamente in posizione eretta e ripeti l’esercizio per 10 volte.