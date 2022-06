Molte donne preferiscono tingere autonomamente i capelli in casa. Con un po’ di dimestichezza, è possibile anche imparare a farsi da sole i colpi di sole. Tingersi da sole i capelli comporta però dei rischi. Ad esempio, si potrebbe sbagliare a farlo e finire comunque per ricorrere ad un parrucchiere. Potrebbe anche capitare di sporcare i vestiti, i mobili oppure la pelle delle proprie mani.

In quest’ultimo caso bisogna intervenire tempestivamente e lavarle con acqua e sapone. Ma cosa fare se ci si accorge troppo tardi di essersi sporcate?

Ecco 5 ingredienti che tutti abbiamo in casa e da usare per togliere le macchie di tinta per capelli dalle mani

Se la tinta non è penetrata troppo in profondità nella pelle, per rimuovere le macchie di tintura si può usare un semplice dentifricio in pasta. L’importante è che sia in pasta. Basterà strofinarne un po’ sulla pelle per circa 30 secondi e poi risciacquare con acqua calda.

Latte freddo

Immergere un batuffolo di cotone nel latte freddo e passarlo sulla macchia di tintura, strofinando delicatamente fin quando la macchia non sarà svanita.

Lacca spray

Della semplice lacca per capelli può diventare una grande alleata contro le macchie di tinta sulla pelle delle mani.

Bisogna spruzzarla su un batuffolo di cotone e spalmarcela sopra. In seguito, risciacquare con acqua calda. Assicurarsi di rimuovere la lacca spray con grande cura, siccome può essere molto aggressiva per la pelle. Vediamo adesso gli ultimi due dei 5 ingredienti che tutti abbiamo in casa da usare per rimuovere le macchie di tintura dalle mani.

Bicarbonato e detersivo per piatti

Si raccomanda di usare un detersivo delicato e privo di profumazione, onde evitare di irritare la pelle delle mani.

Preparare una pastella con parti uguali di questi due ingredienti e spalmarla sulle macchie. Lasciarla agire per qualche secondo, poi rimuoverla con un panno in microfibra e risciacquare con acqua calda. Infine, spalmare una crema nutriente sulle mani, onde evitare che si disidratino.

Se ci si fa spesso la tinta in casa e si tende a sporcarsi nonostante le precauzioni adottate, la soluzione migliore potrebbe essere procurarsi un prodotto specifico per rimuovere le macchie di tintura dalla pelle. È possibile acquistarne in qualunque negozio per parrucchieri.

