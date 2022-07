Quando il caldo ci affligge, oltre a ricercare refrigerio sotto il condizionatore, desideriamo qualcosa di fresco. Una buona bibita ghiacciata, un bel gelato o un delizioso frutto fresco che ci aiuti a dissetarci. Visto che sudiamo molto, ci troviamo a perdere inevitabilmente liquidi. Ed è per questo che bere il giusto apporto d’acqua diventa ancora più importante. Ma non sempre riusciamo a bere tutta l’acqua di cui avremmo bisogno, in relazione al nostro peso ed età. Quindi diventa fondamentale integrare i liquidi attraverso l’alimentazione. Per fortuna, sono tanti gli alimenti che contengono un buon apporto d’acqua, non solo frutta, ma anche verdura. E, primo tra tutti, troviamo sicuramente il frutto estivo per eccellenza: il cocomero, altrimenti chiamato anguria.

È il re dell’estate questo frutto estivo che non è solo idratante ma anche ricco di benefici e pochissime calorie

Questo frutto molto amato da tutti è un vero toccasana per rinfrescarsi sotto il sole cocente. Delizioso e zuccherino, è il frutto perfetto per una merenda golosa e sana. Il cocomero non è solo una buona fonte di acqua, ma sarebbe ricco di altre proprietà. Insieme ai pomodori, sarebbe il frutto con il più alto contenuto di licopene. Come riporta l’autorevole Istituto Humanitas, questo carotenoide avrebbe grandi proprietà benefiche per l’apparato cardiovascolare. Il cocomero, inoltre, conterrebbe una buona dose di potassio e di vitamina C, oltre che di vitamina A. Anche se tutti sappiamo che è un tipo di frutta con alto contenuto di acqua, spesso non sappiamo quantificarla. Nello specifico, si parla di 95,3 g di acqua ogni 100 g e circa 3,7 g di zuccheri solubili.

Come sfruttarne tutte le proprietà nutritive

Se il gusto dell’anguria ci piace, ma non vogliamo sporcarci mangiandola a fette, possiamo usarla per altre ricette. Preparare un gelo di anguria, usarla per una deliziosa e fresca granita o anche per il gelato. Ma l’anguria è deliziosa anche per preparare un sorbetto, una mousse o per una sangria originale. Gli utilizzi sono davvero tantissimi per questo frutto davvero ricco di proprietà. Se, poi, non amiamo i semi e ci irrita scartarli, esistono anche varietà di anguria senza semi. In questo modo sarà perfetta per i bambini, ma anche gli adulti l’apprezzeranno.

Insomma, è il re dell’estate questo frutto estivo ricco di acqua e con soltanto 16 calorie ogni 100 g edibili. È impossibile farne a meno e praticamente tutti lo amano per uno spuntino rinfrescante. Ma non è l’unico frutto con un alto contenuto di acqua, possiamo sostituirlo anche con un altro frutto estivo molto amato.

Approfondimento

Questo frutto estivo è delizioso per uno spuntino sano ma è anche un’ottima fonte di acqua, vitamine e minerali