Quando decidiamo di metterci in forma praticando del sano esercizio fisico è importante eseguire i movimenti corretti. Ecco perché ha senso chiedere consigli al personal trainer, così da evitare eventuali infortuni. Non solo, ma un esercizio fatto con movimenti scorretti può diminuirne molto l’efficacia.

Di conseguenza, molti si concentrano unicamente su come spostare braccia e gambe e a che velocità. Spesso, però, passa in secondo piano un aspetto altrettanto importante che porta a conseguenze non da poco.

Quando camminiamo e facciamo esercizio fisico spesso ci dimentichiamo di fare una cosa importante che può cambiare tutto

Molti non pensano al fatto che ci sia un modo corretto di respirare, dato che lo facciamo naturalmente senza pensarci. Eppure, quando facciamo esercizio fisico è molto importante inspirare e inspirare nel modo giusto.

Per cominciare, come regola generale dovremmo inspirare durante la fase di scarico dell’esercizio, quando cioè lo sforzo è minore. Quindi, dovremmo espirare nella fase di carico, cioè quando dobbiamo fare uno sforzo maggiore. In questo modo riusciremo ad avere una resistenza maggiore, dando ossigeno ai muscoli quando ne hanno bisogno.

La cosa più importante, comunque, è evitare di trattenere il respiro. Infatti, ci viene naturale farlo in momenti di grande impegno, ma questo non farebbe affatto bene al corpo. Infatti, entrando in apnea farebbe aumentare la pressione sanguigna, riducendo il flusso di sangue anche al cervello. Di conseguenza, in questi casi sarebbe normale avvertire capogiri o avere la vista momentaneamente offuscata.

I vari tipi di respirazione

Esistono diversi modi di respirare, alcuni più adatti di altri all’esercizio che stiamo svolgendo. Quella più naturale, nonché la più efficiente, è la respirazione addominale. In questo caso è soprattutto il diaframma a gestire l’entrata e l’uscita dell’aria. Viene consigliata particolarmente per attività come yoga, pilates, power stretching e simili, durante le quali compiamo dei movimenti lenti.

Per esercizi di potenziamento o cardio molti invece ricorrono alla respirazione toracica, che coinvolge maggiormente i muscoli intercostali.

Ecco quindi spiegato come respirare quando camminiamo e facciamo esercizio fisico per stare meglio e ottenere risultati migliori.

