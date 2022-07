Quando ci troviamo in ascensore o sull’autobus e cominciamo a sentire un odore terribile che si diffonde nell’aria, sappiamo perfettamente cos’è successo. Qualcuno evidentemente non è riuscito o non ha voluto trattenere un peto a scapito di tutti i presenti.

In effetti, la buona educazione vuole che dovremmo evitare di lasciarci andare a questo tipo di esternazioni quando ci troviamo in un luogo pubblico. Allo stesso tempo, però, sarebbe meglio creare la situazione per poterlo fare quanto prima, magari uscendo o andando in bagno quando possibile. Le puzzette, infatti, hanno una funzione assolutamente naturale e trattenerle potrebbe comportare dei disagi.

L’importanza delle scorreggie e da cosa dipendono

Nonostante siano considerate sconvenienti, sono anche un segnale del corretto funzionamento dell’intestino. La flatulenza infatti non è altro che la miscela dei gas creati dall’aria ingerita o dai batteri che scompongono il cibo nell’intestino. A volte l’aria emessa può essere pressoché inodore, altre volte invece diffonde quella caratteristica puzza di uova marce.

In ogni caso, le puzze ci permettono di sgonfiare l’intestino, specie dopo un pasto abbondante. La frequenza e il tenore delle scorregge possono variare a seconda della propria situazione. Infatti, la flatulenza può essere dovuta anche a patologie o semplicemente alla vita sedentaria. Infatti, anche solo un esercizio completo al giorno può cominciare ad apportare qualche piccolo beneficio al nostro organismo, come mobilitare l’intestino.

Anche il cibo che mangiamo influenzerebbe il numero di puzzette che produciamo. Ad esempio, prima di occasioni importanti sarebbe meglio evitare di consumare legumi o dolcificanti artificiali. In più, ricordiamoci di mangiare lentamente per evitare di ingerire troppa aria.

Perché tutti dovremmo scorreggiare appena possibile per il bene della nostra salute

Trattenere le scorregge è un’abitudine che intrappola nell’addome i gas che è necessario espellere. Ecco quindi che cominciamo a sentirlo gonfio, come una pressione che viene dall’interno. Se la situazione continua, potremmo arrivare ad avvertire dei dolori addominali. In casi estremi potremmo anche avvertire dei dolorosi spasmi all’addome. La situazione si acuisce se soffriamo di qualche intolleranza non diagnosticata o qualche altra patologia legata al colon, che portano a produrre più gas del solito.

Ecco quindi spiegato perché tutti dovremmo scorreggiare serenamente per stare meglio, anche se sempre nel rispetto degli altri, evitando di trattenere le puzzette troppo a lungo.

Lettura consigliata

