Ora che è arrivata definitivamente la bella stagione, molti italiani decidono di rimboccarsi le maniche e dedicarsi finalmente ad alcuni progetti casalinghi. E quale momento migliore per realizzare una pulizia approfondita e una modernizzazione del caminetto? Il caminetto resterà inutilizzato per molti mesi a venire e quindi è proprio il periodo giusto per fare qualche lavoro. Magari abbiamo in casa un caminetto dall’aspetto vecchio e ormai passato di moda e ci piacerebbe modernizzarlo un po’. Se però non abbiamo la disponibilità economica, o non vogliamo chiamare un’azienda specializzata, possiamo modernizzare il caminetto da soli in poche mosse e spendendo una cifra molto modesta. Vediamo come.

Addio alle griglie puntinate e modernizziamo l’hardware

I caminetti di una volta spesso hanno delle griglie che li proteggono. Una volta si usavano spesso le griglie puntinate o con maglie molto strette. Queste griglie sono ormai irrimediabilmente passate di moda. Se è sicuro farlo, possiamo eliminare la griglia, altrimenti scegliamone una più moderna. Deve avere forme geometriche e con effetto trasparenza. Molto più raffinata rispetto a quella vecchia. Modifichiamo anche l’hardware: se il nostro caminetto ha lo sportello con maniglia, sostituiamo la maniglia con qualcosa di più moderno. Poi possiamo passare alle mensole e ai colori.

È il momento giusto per modernizzare il caminetto anche con pochi soldi, bastano questi tre trucchetti svelati dai designer di interni

La mensola del camino fa la differenza, quando si tratta di look. Una volta andavano di moda le mensole squadrate, spesso con scanalature, oppure molto ornate, quasi barocche. Oggi invece i designer di interni preferiscono di gran lunga lo stile rustico. In particolare, sono molto amate le mensole in legno grezzo, spesse e di forma irregolare. Faranno un figurone.

Vernici apposite ci permettono di cambiare il colore delle piastrelle

Se non possiamo sostituire le piastrelle o la cornice esterna del camino, non perdiamo le speranze, perché esistono in commercio delle vernici apposite, resistenti al calore, che possiamo utilizzare per modernizzare il caminetto. Generalmente, è prima necessario stendere un primer, per poi passare alla vernice vera e propria. Ma quali colori dovremmo scegliere? I designer di interni non hanno dubbi: usiamo i colori più amati dallo stile industrial, rustico e minimalista. Sì quindi ai grigi, anche quelli più scuri, al nero, al panna, oppure a colori più coraggiosi come il bordeaux o il blu petrolio. Da evitare invece i colori pastello: sono fuori moda. Approfittiamone perché è il momento giusto per modernizzare il caminetto e rendere la nostra casa ancora più elegante.

