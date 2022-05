Ha sconvolto il pubblico di Londra e non solo questa serie Netflix che racconta la storia di un personaggio amatissimo in televisione

Il mondo dei contenuti multimediali sta cambiando molto rapidamente. Le persone non cercano esclusivamente i film da urlo e le scene sensazionali. Sembrano affascinati anche dal racconto di storie molto concrete in grado di stupirli e talvolta sconvolgerli. Lo abbiamo visto recentemente nelle presentazioni delle nuove uscite. Da febbraio, ad esempio, è stato trasmesso esclusivamente su Netflix il prequel di una delle storie horror più influenti e dal successo più travolgente della storia del cinema.

Ma ce ne siamo resi conto anche con la serie documentario su un personaggio amatissimo anche in Italia e che ha sconvolto gli Stati Uniti. Oggi ci spostiamo dall’altro lato dell’Atlantico, per studiare la storia di un personaggio che forse non conosciamo, ma che potrebbe folgorarci. Ha sconvolto il pubblico di Londra la storia del personaggio della televisione più inquietante mai sentito. Si tratta dei Crimini di Jimmy Savile.

Una storia realmente avvenuta da non credere

Il sottotitolo è “a British horror story”, ma per capire il personaggio di cui parlano queste due puntate basterà sapere che era amato da tutti e famosissimo. Aveva la familiarità e la notorietà per scherzare con i personaggi più importanti della casa reale inglese e persino con il Papa ed Elvis. Parlava a milioni di persone ogni giorno tramite i suoi popolarissimi programmi televisivi. Divenne persino Sir nel 1990. Fece anche tanta beneficenza, raccogliendo milioni di sterline da destinare a cause nobili. Ma dietro tanto successo e apparente grandezza d’animo, si nascondeva uno spirito molto più oscuro.

Era famoso per essere eccentrico, ma nessuno immaginava una vita parallela tanto diversa da quanto mostrato. Le indagini, soprattutto dopo la morte, parlarono chiaro. La storia terribile che rivelarono fu quella di centinaia di abusi compiuti anche su minori. Tanto che il dubbio che emerge chiaramente dalla serie è come nessuno possa essersi accorto di tutto ciò. Basti pensare che associarono il conduttore, così celebre, a più di 400 abusi di vario genere, alla fine delle indagini. Una vera storia horror britannica, come sottolinea bene il titolo.

Ha sconvolto il pubblico di Londra e non solo questa serie Netflix che racconta la storia di un personaggio amatissimo in televisione

Oltre a gettare luce su un personaggio poco noto all’estero, questa miniserie di due puntate riesce a colpire molto nel profondo. Le luci della ribalta e la fama diventano talvolta ragione per nascondere atti criminali della peggior specie. Forse non si tratta di un capolavoro del cinema, ma I crimini di Jimmy Savile ci fa riflettere su come spesso le cose non sono affatto simili a come sembrano.

Non a caso, nella prima puntata la regista Rowan Deacon si concentra specialmente sui fasti e la gloria di questo personaggio eccentrico e super conosciuto. E nella seconda approfondisce la personalità inquietante di un profilo che per molti anni si esibì in diretta nazionale.

