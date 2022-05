Non sono soltanto i gusti nel vestire, nel trucco e nello stile di capelli che cambiano con gli anni, ma naturalmente anche le mode nell’arredare casa. Quando entriamo in una casa vecchia, non è difficile riuscire a identificare all’incirca la decade in cui è stata costruita o arredata. E il gusto di alcuni periodi è decisamente più invadente e datato rispetto a quello di altri periodi. Se ci troviamo fra le mani una casa vecchia, è normale volerla rimodernare un po’ per portarla nel XXI secolo.

Magari si tratta della nostra casa, magari una che abbiamo ereditato, oppure una seconda casa che abbiamo appena acquistato. In ogni caso, le ristrutturazioni sono progetti molto costosi. Ma se non abbiamo il budget per ristrutturare completamente la casa, cambiare pavimenti, piastrelle e mobili, non disperiamo, perché ci sono dei semplici trucchetti che ci permettono di rimodernare una casa senza spendere un occhio della testa e con ottimi risultati. Vediamo quali.

Cambiare i copri-interruttori

Un piccolo dettaglio che ci permette sempre di datare accuratamente una casa sono gli interruttori della luce. Se sono all’antica, ingialliti o visibilmente rovinati, rischiano di compromettere molto l’aspetto di tutta la casa. Cambiarli è semplice e poco costoso.

La vecchia casa della nonna sembrerà appena ristrutturata usando questi piccoli trucchetti che la fanno sembrare nuova con pochi soldi

Un altro consiglio è quello di sostituire tutti gli accessori più piccoli e meno costosi, ad esempio l’hardware di cucina e bagno. Cambiamo i rubinetti, il soffione della doccia, le maniglie, i pomelli e i lampadari. Sembra un’azione insignificante, ma in realtà ha un enorme impatto visivo.

Addio ai soffitti a popcorn anni ‘70

Ancora in molte case italiane possiamo trovare quelli che informalmente si chiamano soffitti a popcorn, ma anche le pareti a popcorn. Si tratta di una tecnica che ha avuto la sua epoca d’oro negli anni ‘70 e ‘80 e dà una superficie grumosa alle pareti e ai soffitti. Nulla di più all’antica e antiestetico. Rimuoviamolo immediatamente per rinnovare una vecchia casa. Generalmente basta grattare il soffitto con una spatola.

Approfittiamo delle pitture per superfici diverse

Molti non sanno che al giorno d’oggi possiamo trovare in negozio delle vernici speciali praticamente per tutte le superfici. Se dobbiamo arredare con pochi soldi un vecchio bagno con terribili piastrelle anni ‘50, non disperiamo: non è necessario cambiarle, basta dipingerle. Lo stesso vale per mobili, pavimenti e persino parquet. Con una mano di vernice fresca, la vecchia casa della nonna sembrerà appena ristrutturata.

