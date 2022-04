I sintomi di artrosi, osteoporosi o fibromialgia si potrebbero davvero alleviare senza farmaci con queste straordinarie acque che tutti ci invidiano

In Italia una grande fetta della popolazione soffre di malattie croniche o degenerative che interessano i muscoli o le ossa o le articolazioni. Sia che siano di origine infiammatoria sia che siano di origine degenerativa e cronica, queste patologie possono realmente peggiorare la qualità della vita. Le classiche cure oltre alla fisioterapia prevedono la terapia farmacologica. In Italia, però, abbiamo una grande ricchezza che è costituita dalle fonti termali.

Grazie ai Bonus Terme, molti italiani hanno potuto riscoprire i benefici delle terme. In questo articolo scopriremo alcune terme che sono adatte al trattamento delle malattie osteo-articolari. In particolare si ricorre alle cure termali per alleviare i sintomi di queste patologie.

Le strutture di Abano e Montegrotto

Balneoterapia e Fangoterapia sono i trattamenti d’elezione per questi problemi osteo-articolari. Le cittadine venete sono meta di pazienti e turisti provenienti da tutto il Mondo e addirittura i fanghi sono coperti da brevetto europeo. I trattamenti vengono erogati in tutti gli stabilimenti alberghieri delle Terme Euganee e sono convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale. Il fango viene applicato ad una temperatura di 39/42° e oltre a dare sollievo dai dolori, favorisce l’eliminazione degli acidi urici. Dopo la Fangoterapia segue la balneoterapia per rimuovere i fanghi con idromassaggio che rilassa la muscolatura. Seguono poi 60 minuti di relax dove si suda. Ebbene, vi è una normale reazione sudatoria per smaltire il calore accumulato. Infine si passa alla seduta di massaggio terapeutico per terminare il percorso rigenerante. Tutto ciò avviene di mattina mentre il pomeriggio è libero per godersi le bellezze e le delizie enogastronomiche dei colli Euganei.

Le Terme di Montecatini

Le Terme sono un gioiello anche architettonico oltre che per la salute. Gli sfarzosi saloni e i maestosi giardini fanno quasi dimenticare che ci si reca agli stabilimenti anche per salute. Oltre ad altre patologie, alle Terme si curano anche le malattie osteoarticolari in particolare con la Balneoterapia e la Fangoterapia. L’acqua termale pistoiese è di tipo salso-solfata-alcalina e sgorga microbiologicamente pura. In particolare si usano le acque Leopoldina e Rinfresco che alleviano le tensioni muscolari. In seconda battuta si ritrova sollievo dai dolori grazie ai fanghi termali caldi, che vengono utilizzati dopo diverse fasi di lavorazione. Naturalmente le Terme di Montecatini sono convenzionate con il Sistema Sanitario Italiano.

Le Terme di Levico

L’acqua delle Terme di Levico si classifica come un’acqua solfato arsenicale ferruginosa. La disponibilità non è illimitata perché strettamente legata alle piogge che si riversano sui monti del Lagorai. Proprio dalla montagna l’acqua inizia ad arricchirsi grazie ad un percorso sotterraneo attraverso i minerali. Anche in questo caso, dopo i bagni terapeutici e i fanghi termali con effetto antinfiammatorio e miorilassante, i sintomi di patologie come l’osteoartrosi sono alleviati notevolmente. Inoltre, terminate le sessioni di cura, c’è una splendida cittadina lacustre che aspetta tutti coloro che vi soggiornano per le terme.

