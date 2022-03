Eletto miglior campeggio d’Italia 2022 secondo un’autorevole classifica, questa struttura per camper è dotata di ogni comfort

Il Camper più che un mezzo per viaggiare, è uno stile di viaggio e di vita. Il camperista tipo non esiste: famiglie con bambini, coppie alla ricerca di viaggi avventurosi on the road, persone mature affezionate alla casa su ruote. In Italia possiamo dire che il camper è una passione abbastanza recente e via via in aumento. Sono i Paesi del Nord Europa i più grandi viaggiatori su camper e sono soliti prendere d’assalto i camping italiani.

Eletto miglior campeggio d’Italia 2022 secondo un’autorevole classifica, questa struttura per camper è dotata di ogni confort

Anche quest’anno il portale specializzato campeggi ha selezionato i 10 migliori Campeggi per Camper d’Italia. Nella valutazione sono state ponderate anche le recensioni dei clienti lasciate sul sito specializzato CamperOnLine. Alla fine della difficile scrematura sono stati assegnati i Certificati d’eccellenza 2022.

Nella selezione hanno contato diversi fattori che i camperisti reputano importanti. Fra questi ci sono lo spazio di manovra per il parcheggio dei camper oppure la posizione che possa dare accesso ad escursioni, servizi o mezzi pubblici.

Il primo classificato

Il primo posto è stato conquistato dal Camping Vidor – Family & Wellness Resort che si trova a Pozza di Fassa in Trentino. Pozza si trova nel comune di Sen Jan esattamente a metà strada fra Moena e Canazei. La Val di Fassa è l’unica valle ladina del Trentino ed è anche considerata fra le più spettacolari località delle Dolomiti. Oltre alla posizione strategica e alla vista panoramica, il Camping Vidor si apprezza per le aree parcheggio da 80 a 160 mq con fondo erboso, dotate di attacco luce fino a3 KW, gas in rete. Inoltre le piazzole hanno la TV digitale terrestre e connessione WI-FI, in più l’attacco all’acqua e al sistema di scarico.

Chi prenota la piazzola avrà la possibilità di usufruire dei servizi igienici con acqua calda, di partecipare alle attività sportive proposte. Inoltre sono compresi il Baby club e il cinema. Al servizio dei campeggiatori c’è anche un supermercato nella struttura, un ristorante e l’area wellness.

La top ten dei migliori campeggi per camper d’Italia

Tutti i camping che si sono aggiudicati il Certificato d’eccellenza non hanno ricevuto un preciso posizionamento in classifica tranne appunto il primo posto.

Le altre strutture premiate sono:

Camping Sabbiadoro di Lignano Sabbiadoro;

Camping Al Sole a Molina di Ledro (TN);

il Camping La Spiaggetta a Sampieri (RG);

Campeggio Resort Riva di Ugento (LE);

Camping Caravan Park Sexten di Sesto Pusteria (BZ);

Numanablu Family Camping & Resort a Numana (AN);

Camping Union Lido Park & Resort di Cavallino Treporti (VE);

El Bahira Camping Village di San Vito Lo Capo (TR);

Camping Miravalle a Campitello di Fassa (TN).

Eletto miglior campeggio d’Italia 2022 non deluderà le aspettative di chi ama viaggiare in camper e vivere l’avventura.

Lettura consigliata

I camperisti devono fare attenzione al frigo del camper perché in questa situazione molto comune può non funzionare facendo andare a male il cibo