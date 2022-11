È il contorno dell’autunno il radicchio in padella, buono e profumato che risolve al volo la cena

Ogni stagione ha i suoi piatti forti. Anche l’autunno, che ormai ci sta tenendo compagnia da qualche mese, vede alcune specialità mettersi in mostra sulla tavola. Come sempre, si possono realizzare squisiti piatti con le diverse parti delle verdure. Una di quelle che va fortissimo in cucina proprio in questo momento è niente meno che il radicchio.

Si tratta di un ortaggio dalle note proprietà benefiche, disponibile presso i banchi di frutta e verdura. Infatti, oltre a possedere enormi percentuali di acqua (fino al 94%), è ricco di fibre e sali minerali, come potassio e magnesio. Usarlo è semplice, tanto che lo si sperimenta ormai con successo in ricette a base di risotti della casa e insalate fresche. Ma c’è un modo ancora più prelibato e semplice per ottenerne il meglio. E prevede la preparazione in padella, con pochi altri ingredienti che contribuiranno a donargli ancora più sapore.

Come togliere l’amaro quando bisogna cuocerlo

La bontà del radicchio non è in discussione. Tuttavia, non a tutti garberebbe quel retrogusto amarognolo che manifesta una volta messo in bocca. Per ovviare al problema, si possono utilizzare alcuni stratagemmi che renderanno il piatto finale più godibile. In ogni caso, il passo iniziale prevede di pulirlo con attenzione. Solo dopo potremo procedere con la nostra astuzia casalinga. Il segreto, infatti, è quello di lasciare l’ortaggio in ammollo dentro una bacinella colma d’acqua fredda. Mettiamocelo pure intero e tagliamolo a fette solamente in seguito, come illustrato nella ricetta dalla quale prenderemo spunto.

Una volta immerso dovremo incidere il gambo. Dopo almeno 3 ore potremo farlo scolare posizionandolo col taglio verso il basso. Una soluzione alternativa per rendere il radicchio meno amaro prevede di affettarlo e sbollentarlo in una pentola con acqua bollente. Questo metodo funzionerebbe bene soprattutto per cucinare un buon risotto o qualche condimento particolare.

È il contorno dell’autunno il radicchio salva cena

Ed eccoci finalmente giunti alla tanto attesa ricetta. Vediamo subito gli ingredienti e le dosi indicate per 4 persone del nostro contorno col radicchio:

300 g di radicchio;

500 g di funghi champignon;

uno spicchio d’aglio;

10 cl di vino rosso;

olio EVO;

sale e pepe.

Si parte come sempre dalla pulizia. Separiamo le foglie del radicchio e laviamole sotto l’acqua corrente, quindi affettiamole in pezzetti. Passiamo poi ai nostri funghi: eliminiamo la base e tagliamo anch’essi in piccole parti. A questo punto possiamo iniziare a scaldare qualche cucchiaio d’olio in una padella. Adagiamo anche lo spicchio d’aglio e aspettiamo che rosoli.

Non appena avrà preso colore, lo togliamo e aggiungiamo i funghi. Soffriggiamoli per due minuti circa, poi versiamo il radicchio e condiamo con sale e pepe. Cuociamolo bene, facendo attenzione alla solita condensa, che si forma anche sugli infissi. Infine, sfumiamo con il vino rosso, diamo una mescolata al tutto e continuiamo la cottura un altro paio di minuti, coprendo col coperchio. Al termine del tempo potremo spegnere la fiamma e impiattare il nostro fantastico ortaggio affermando che senza dubbio è il contorno dell’autunno il radicchio!