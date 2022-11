3 fantastiche mete anche a prezzi strepitosi per un’indimenticabile vacanza di fine anno

Si avvicina il ponte dell’8 dicembre e chi volesse trascorrere qualche giorno in vacanza lontano da casa il mercato propone delle offerte quasi incredibili. A dicembre le mete possono essere diverse. La bassa stagione, ma anche la crisi economica, permettono di spuntare prezzi davvero speciali a fronte di servizi a 3 stelle e a volte anche a 4 stelle.

Si può decidere di andare al mare. L’Europa offre molte mete con un clima primaverile e con spiagge bellissime. Oppure si può decidere di trascorrere qualche giorno in pieno relax alle terme. L’Italia è ricca da Nord a Sud di impianti termali dove ritemprarsi ma anche curarsi. Non scordiamoci che la scienza riconosce i benefici delle cure termali per l’organismo. Non a caso a certe condizioni il Servizio Sanitario Nazionale permette di fare vacanze alle terme quasi gratis.

3 fantastiche mete anche a prezzi low cost per una vacanza in Italia o in Europa

Chi cerca il mare con un clima mite, primaverile, ha molte possibilità di scelta, ma quella più gettonata è le Canarie. L’arcipelago spagnolo si trova nell’Oceano Atlantico davanti alle coste del Marocco, a 4 ore di volo dall’Italia. È possibile trovare pacchetti volo più 7 notti, a partire da un prezzo incredibile. A seconda dell’aeroporto di partenza si possono trovare offerte da 150 euro. Il prezzo comprende volo andata e ritorno, soggiorno in villaggio turistico 4 stelle, colazione. Ma c’è anche la possibilità di avere un soggiorno all inclusive con poche decine di euro in più. Non è difficile trovare queste offerte navigando in internet tra i portali dedicati a vacanze e viaggi.

Per chi non ha una settimana di tempo, e magari non vuole allontanarsi troppo, le terme possono essere una meta apprezzata specialmente nella stagione fredda. Le acque termali, oltre a essere rilassanti, sono anche benefiche, in particolare per le donne. Infatti le cure termali avrebbero il potere di combattere alcune patologie tipiche del mondo femminile.

Bormio, in Valtellina, è uno dei luoghi termali più conosciuti. Qui i pacchetti degli hotel sono numerosi per dicembre, ma anche per gennaio. Chi investe un po’ di tempo nella ricerca delle migliori soluzioni non faticherà a trovare offerte veramente allettanti. Come quella di un soggiorno in albergo a 4 stelle, con colazione inclusa e accesso alla Spa a partire da 45 euro per persona a notte.

Dove andare per il ponte dell’Immacolata in vacanza in Europa

Tra le 3 fantastiche mete, anche a prezzi low cost, includiamo le città europee. Il ponte dell’8 dicembre potrebbe essere infatti anche un’ottima occasione per visitare una delle città del Continente. Magari si potrebbe puntare su città meno classiche e quindi meno battute dal turismo di massa. Questa soluzione permetterebbe di evitare la folla e di sfruttare costi di volo e di soggiorno veramente bassi.

Per esempio, col ponte dell’Immacolata è possibile andare a Timisoara con un volo andata e ritorno a soli 48 euro, con partenza da Bologna. Da Palermo si può volare verso Edimburgo con 60 euro andata e ritorno. Un volo andata e ritorno da Venezia per Sofia costerebbe circa 95 euro a persona. Da Roma si potrebbe volare per Malta e tornare con meno di 80 euro. Infine, da Milano si potrebbe volare a Manchester e tornare con 90 euro.