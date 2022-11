La recente storia borsistica di ITWay è piena di tentativi falliti di ripartenze al rialzo. L’ultimo cui abbiamo assistito è di circa un mese fa, quando scrivevamo del rilancio delle azioni ITWay che potrebbe essersi già esaurito.

Questo andamento è il risultato di un andamento laterale molto ampio di cui ci occuperemo nella sezione dedicata all’analisi grafica.

Quanto vale il titolo secondo i multipli di mercato?

Le indicazioni che arrivano dai multipli di mercato non sono univoche. Ad esempio, utilizzando uno degli indicatori più noti e usati dagli investitori, il rapporto prezzo su utili, si vede che il titolo è sopravvalutato di circa il 60%.

Se, invece, si considerano il rapporto tra prezzo e fatturato e il Price to Book ratio, il titolo risulta essere sottovalutato. In particolare, il rapporto prezzo su fatturato è pari a 0,4. Un livello molto basso non solo rispetto ai competitors, ma in assoluto. Anche il fair value, calcolato con il metodo del discounted cash flow, esprime una sottovalutazione di circa il 47%.

Prima di concludere, una nota sul titolo. Ricordiamo che ITWay è inserita nella blacklist della CONSOB. Va, però, evidenziato che la sua posizione finanziaria netta non è molto preoccupante nonostante l’alternanza di mesi al rialzo e altri al ribasso. Da gennaio 2022, poi, è stabilmente positiva, per cui non dovrebbero esserci particolari preoccupazioni sul titolo.

A fine giugno 2022 la posizione finanziaria netta di IT Way era positiva per 1,59 milioni di euro, in aumento rispetto ai 314mila euro di inizio anno.

Come individuare il prossimo movimento direzionale su questo titolo azionario? Le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo ITWay (MIL:ITW) ha chiuso la seduta del 21 novembre a quota 1,634 euro, in rialzo dell’1,49% rispetto alla seduta precedente.

Come si vede dal grafico, ormai da mesi le quotazioni si stanno muovendo all’interno di un ampio movimento laterale individuato dai livelli 1,49 euro e 1,762 euro. Come individuare il prossimo movimento direzionale su questo titolo azionario? Solo la rottura di uno dei due livelli indicati potrebbe dare direzionalità al titolo.

Al rialzo il possibile scenario è indicato dalla linea tratteggiata. Al ribasso, invece, la linea continua indica i possibili obiettivi.