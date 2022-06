C’è un nuovo film su Netflix. Uno di quelli che non possiamo assolutamente perderci. Una pellicola forte, cruda ma al tempo stesso interessante.

Un film che racconta uno spaccato vero di un popolo a noi lontano. Ma ciò che è lontano non deve essere ignorato. Deve essere letto, compreso, visto e soprattutto noto. Perché solo tramite la conoscenza di questi fatti, realmente accaduti, allora si può migliore.

Sul Netflix, come al cinema, ci sono moltissimi film che sono tratti da storie vere. Alcuni fanno riferimento a fatti storici, altri raccontano la vita di alcuni personaggi, altri invece raccontano momenti crudi di una realtà che si vuole dimenticare. Una vita che però è lì e che forse, per noi che non la viviamo, potrà toccarci leggermente.

Sono storie a volte sconosciute o di cui si è sentito solo parlare, ma poi non si ha mai avuto modo di approfondire. Il film serve anche a questo, ad entrare dentro una storia spesso drammatica e conoscerla. Tramite degli attori straordinari e, a volte, anche qualche finzione, si ha modo di approfondire.

Molti stanno amando questo film nuovo su Netflix da vedere assolutamente a giugno

Il film si chiama Gli alberi della pace (Trees of peace, è il titolo in lingua originale) e racconta la storia di quattro donne di origini diverse e di diversa estrazione sociale, che stringono un legame indissolubile mentre si nascondono durante il genocidio in Ruanda.

Un film che si ispira, dunque, al genocidio in Ruanda avvenuto tra il 7 aprile e 15 luglio del 1994. Oggi considerato uno dei più sanguinosi episodi della storia dell’umanità del 20simo secolo.

Un film, di Alanna Brown, che pone quindi l’accento su una storia realmente accaduta. Un film toccante sotto moltissimi aspetti, dove è palpabile la paura di morire. Ma è un film che racconta anche una storia di sorellanza, di aiuto reciproco, di solidarietà e di nuova vita, in un contesto dove quest’ultima veniva spesso portata via.

Una pellicola dunque che racconta e svela un lato dell’umanità fragile. Un film che è stato molto apprezzato sia dalla critica, sia dal pubblico.

Infatti su Imdb il pubblico lo ha votato con 8.6 su 10, voto altissimo per essere un film crudo e che sicuramente fa riflettere molto.

Una pellicola da non guardare a cuor leggero, ma che si deve assolutamente vedere.

Ecco perché molti stanno amando questo film nuovo su Netflix da vedere ora.

