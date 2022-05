Da quando esistono i servizi di distribuzione di film online, molti sono riusciti a recuperare delle pellicole che si erano promessi di rivedere. Infatti, su Chili, Prime Video e altri servizi del genere c’è un’ampia possibilità di scelta che permette sia di scegliere delle nuove uscite che dei classici del cinema. Ci sono però anche tanti lungometraggi di alto livello che spesso passano inosservati. Oggi parliamo di uno di questi. È disponibile su Netflix un film intrigante che ha come protagonista un giovanissimo Matt Damon.

Il talento di Mr Ripley

The talented Mr Ripley è un’uscita del 1999 che vede nel suo cast figure veramente d’eccezione. Oltre al già citato personaggio principale, ci sono infatti Jude Law, Gwyneth Paltrow e Cate Blanchett. La storia si basa poi sull’omonimo romanzo della scrittrice noir americana Patricia Highsmith. Nella sua narrativa Tom Ripley prenderà un ruolo di rilievo, diventando una costante per ben cinque dei suoi scritti. Fra questi figurano anche i seguenti: Il sepolto vivo, L’amico americano, Il ragazzo di Tom Ripley e Ripley sott’acqua. Da questi altri titoli si sono tratti altri film, come ad esempio Delitto in pieno sole con Alain Delon.

È disponibile su Netflix un film intrigante e pieno di suspence che tutti dovrebbero vedere per trama perfetta e cast stellare

La vicenda si apre con la presentazione del giovane uomo che, a una prima occhiata, sembra una persona di tutto rispetto. Infatti, nonostante provenga da una famiglia modesta, pare altruista e interessato ad aiutare i più svantaggiati. Per equivoco viene scambiato dal signor Greenleaf, un ricco magnate, per uno studente di un’università prestigiosa. Questo, credendolo compagno di corso del figlio Dickie, gli offre un viaggio pagato a Procida per convincere il suo erede a tornare a studiare in America.

Ripley accetta e raggiunge il ragazzo, da cui viene accolto. Il tempo passa e comincia a sviluppare nei suoi confronti un’attrazione malcelata che finisce per irritare Dickie, che tenta di allontanarlo. Per non perdere i privilegi di una vita agiata e ricca, il protagonista lo uccide e ne assume l’identità andando a vivere a Roma. Continua quindi a ritirare i ricchi assegni paterni intestati al suo amico e si gode la vita. Però i vecchi conoscenti del morto, soprattutto la sua ex fidanzata, cominceranno ad accorgersi che qualcosa non va.

Lettura consigliata

