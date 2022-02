Da quando le piattaforme di distribuzione sono diventate alla portata di tutti, il nostro contatto con il Mondo dell’intrattenimento è decisamente cambiato. Ora infatti, invece di attendere le uscite al cinema, è possibile scoprire cose sempre nuove semplicemente sfogliando i cataloghi online. Per questo oggi, dopo aver recensito l’incubo di Hill House, parliamo di un nuovo prodotto che sicuramente desterà l’interesse di molti. Infatti, questa serie TV Netflix ricca di suspense e brivido ricalca le orme di fatti veramente accaduti che però sono al limite del paranormale. Vediamo insieme di che cosa si tratta e se è adatta ai nostri gusti.

Un prodotto a metà fra il documentario e un horror poliziesco

Stiamo parlando di una nuova uscita di fine 2021, Sulla scena del delitto: il caso del Cecil Hotel. Questa serie si incentra sulle vicende di questo albergo, da molti considerato infestato. Infatti, al suo interno si sono consumati dei delitti efferati, ma è stato anche teatro di suicidi e di circostanze misteriose. Il culmine del suo infausto successo l’ha però raggiunto nel 2013 con il caso di Elisa Lam, una ventunenne canadese di origine asiatica. La ragazza era partita da Vancouver per un viaggio in solitaria lungo la California ed era ignara che il luogo che aveva scelto per il suo soggiorno avesse questo tipo di fama. Attratta però dai prezzi bassi e dall’ottima posizione, rimase lì per alcuni giorni per poi non fare mai più ritorno a casa.

Questa serie TV Netflix ricca di suspense e brivido ci farà stare incollati allo schermo per la curiosità e il mistero

Il documentario, oltre a passare in rassegna gli eventi che in passato avevano interessato il Cecil, porta a galla tutti gli interrogativi sulla sparizione della ragazza. Infatti, l’unica prova che i poliziotti riuscirono a trovare era un filmato delle telecamere di sicurezza. Queste ritraevano Elisa da sola all’interno di un ascensore in evidente stato di shock. Nonostante la ragazza premesse i pulsanti per cambiare piano, le porte automatiche continuavano a restare aperte lasciandola nel più totale terrore. Nel video, da allora anche presente su YouTube, si ha l’impressione che stesse cercando di scappare da qualcuno. Questo elemento però non sembra portare da nessuna parte. A dare una mano saranno gli utenti di internet, ma la svolta decisiva la daranno gli ospiti dell’hotel.

