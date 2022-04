Dopo un grande periodo di stop dei cinema, molti di noi stanno recuperando il tempo perduto andando a vedere più pellicole possibile. Quindi vediamo quali sono le nuove uscite da non perdersi assolutamente. Oggi parliamo di una molto importante che sta avendo un’enorme risonanza a livello mondiale. Infatti, sono tutti incollati allo schermo per “Animali Fantastici – I segreti di Silente”, nuovo film collaterale alla immortale saga di J.K Rowling. Scopriamo insieme di che cosa si tratta.

La saga di Harry Potter e il suo prequel

La maggior parte delle persone nate negli anni ’90 è cresciuta con i libri e con i film di Harry Potter. Infatti, il mondo fantastico creato dall’autrice britannica è diventato un vero e proprio cult, che ha anche coinvolto i genitori e i nonni. Quando la sua comparsa sui grandi schermi si è conclusa, nel 2011, si è sentita una grande mancanza di queste atmosfere magiche. Per questo motivo è nata poco dopo la plotline di “Animali Fantastici”, ambientata molti anni prima della nascita del tanto amato trio di protagonisti. Il nuovo personaggio principale in questo caso è un magizoologo, Newton Scamander, un ex Tassorosso che si occupa di studiare e classificare le creature magiche.

Tutti incollati allo schermo per la nuova uscita di Animali Fantastici con cast di eccezione e una storia che non invecchia mai

La sua storia personale si interseca con quella di alcuni personaggi di Hogwarts che già conosciamo. Uno su tutti è Albus Silente, qui interpretato da Jude Law, e suo fratello Aberforth. In questo contesto abbiamo occasione di approfondire la loro backstory e soprattutto il suo trauma nei confronti della sorella Ariana, morta incidentalmente forse per sua mano. L’antagonista riprende invece in parte le ideologie di Lord Voldemort ed è Gellert Grindelwald.

In un primo momento a prestargli il volto è stato Johnny Depp che però poi, a causa delle controversie con la ex moglie Amber Heard, è stato allontanato. Ora invece è impersonato da Mads Mikkelsen. Questo mago infatti vuole annullare la consueta separazione del mondo magico con quello dei babbani, sottomettendo questi ultimi al proprio volere. A cercare di fermarlo sarà proprio Silente che, però, è legato a lui da un antico sentimento di amore che è difficile da sciogliere.

