Con il termometro che raggiunge le massime temperature, abbiamo bisogno di adottare uno stile romantico e rinfrescante. È di moda il bianco totale per l’estate romantica in città. Ecco quali sono i modelli da scegliere per la settimana del solleone. Suggeriti dagli Esperti di Moda di ProiezionidiBorsa.

Gli abiti mini in Sangallo

La mussola di cotone diventa un gioco di trafori per l’abito mini o maxi, da portare con i sandali flat che si arrampicano sulla caviglia. Bello anche l’abito diritto in macramè e tulle bianco avorio con bretelle, da portare con espadrillas in paglia e pizzo.

Per chi ama il crochet, è perfetto il tubino senza maniche bianco, realizzato totalmente all’uncinetto o ai ferri, con gioco di trafori. Per le occasioni più formali, tubino di pizzo bianco da portare con decolleté pure in pizzo a tacco medio e fibbie in cristalli. Sui capelli, un fascinator in paglia color dell’alba.

L’estate in montagna si affronta, invece, con una camicia bianca con le balze o di ispirazione vittoriana. Si abbina bene con un paio di jeans azzurro cielo, leggeri. E con polacchini texani a effetto serpente.

Il bianco è un colore sempre elegante d’estate, ci ricorda la spuma del mare anche se siamo lontani dall’acqua. Per lo shopping nei borghi medievali, pantaloni di lino ampi e morbidi con pinces e tasche. Da portare con un top d’ispirazione Rinascimento o Belle Époque e orecchini pendenti in perle barocche.

Per l’aperitivo in terrazza, un abito sottoveste candido a bretelle sottilissime. Per il viaggio nelle grandi capitali europee, scegliamo un tailleur pantalone in lino bianco, da portare con sandali flat in pelle e corda dalla punta chiusa e occhiali bianchi da diva.

Il bianco di sera

È di moda il bianco totale anche per la notte in città. Per un cocktail con gli amici, il tailleur pantalone in pizzo bianco semi trasparente da portare con un top che copre fin sotto i fianchi. Oppure un abito asimmetrico a uovo in satin bianco operato, con una spalla coperta e l’altra evidenziata da un taglio a canottiera.

Il miniabito di paillettes bianche con la spalla appena coperta si impreziosisce con una balza altissima di pizzo, che veste dai fianchi a metà coscia. E sottolinea anche la delicatezza delle braccia.