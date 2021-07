Anche se lo sfondo sarà sempre il mare, il nostro guardaroba marinaro non può essere lo stesso, se ci rechiamo in località tanto diverse come la Liguria, la Costiera Amalfitana e le Eolie. Meglio, dunque, non distrarsi. E scegliere il guardaroba giusto. Ecco dieci pezzi chiave da mettere in valigia per un perfetto stile marinaro.

Il mondo in bianco e blu

Nella variopinta Portofino, che olezza di profumi dalle bottiglie color del mare, paradossalmente sono solo due i colori che vediamo addosso alla gente che indossa una marea di borsalini di paglia: il bianco e il blu. Possiamo sfoggiare oggi lo stesso guardaroba che indossavamo nel 1985. E nessuno se ne accorgerebbe.

I bermuda sono sempre candidi, il maglione di cotone è a maxi-righe da gondoliere, il bikini è in cotone con le ancorette, super sobrio e assolutamente non sgambato, se proprio lo dobbiamo portare. Perché qui si vedono più che altro gli interi, sempre a righe bianche e blu o in colori delicatissimi come il rosa alba che è quasi un beige.

Dieci pezzi chiave da mettere in valigia per un perfetto stile marinaro

A Portofino, così come al Lido di Venezia, l’intero lo dobbiamo portare con noi, invece di indossarlo sotto gli abiti. Ci si cambia in barca oppure nelle capanne vintage all’Excelsior.

Il costume ci sta giusto giusto nella shopper bianca a tracolla regolabile, organizzata e capiente abbastanza per infilarci un telo in cotone blu, con o senza banda finale di spugna.

Ai piedi, più che le ciabatte, si portano le sneakers bianche di tela o i mocassini, tutti rigorosamente con suola da barca.

Nell’Olimpo della Dolce Vita

Se ci invitano a Porto Cervo o a Capri, dobbiamo cambiare radicalmente valigia. Servono fantasie coloratissime o tinte unite brillanti, nell’Olimpo della Dolce Vita. Pezzi che ci integrino subito nella movida locale.

Niente nero addosso durante lo shopping tra maioliche, oggetti di design e le griffes più esclusive del Mondo. Tacchi a spillo e diamanti solo di sera: di giorno infradito, miniabito, coralli. Giusto prima di tuffarsi in una piscina a sfioro, con addosso un costume intero color smeraldo che ci fa sembrare delle dee.

Finalmente soli

Se il Ferragosto a due si farà nelle Eolie, in un’isola di sogno come Stromboli o Salina, dimentichiamo la movida e le griffe internazionali. Isolati da tutto, su scogli neri e sabbie radioattive, non ci servono altro che costumi, zoccoli, espadrillas, parei e solari protezione 50.

Abiti di garza e caftani li abbiniamo con gioielli ricchi di conchiglie, stelle e coralli veri o stilizzati. La prossima volta sapremo che, invece di una valigia, bastano uno zaino e un guardaroba aereo, con sete trasparenti. E miniabiti di lurex: per sentirsi, di sera, come una sirena uscita dal mare.