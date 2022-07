Estate uguale cibo fresco: insalate di pasta o riso, verdure, granite, gelati, ghiaccioli e torte tipo cheesecake, fresche e golose.

Certo, rispetto agli altri alimenti indicati, la preparazione di una torta appare sempre più complicata e dunque ci si scoraggia in partenza.

Sembrerebbe più facile persino fare degli stecchi gelato casalinghi, anche senza usare il solito latte condensato.

In realtà, però, esistono ricette di torte semplicissime e non parliamo solo della classica torta 7 vasetti allo yogurt, che sanno fare anche i bambini.

Ad esempio, è croccantissima e non si cuoce in forno questa torta che ricorda molto il salame di cioccolato, ma è ancora più veloce.

Si tratta di una torta al cioccolato con base cremosa e freschissima, che trova la propria nota crunchy nell’aggiunta di arachidi e biscotti secchi.

Diamo dunque subito un’occhiata alla lista ingredienti, che per la base comprende:

300 g di biscotti secchi;

150 g di arachidi;

150 g di panna;

200 g di burro;

150 g di cioccolato fondente.

La ganache è ancora meno impegnativa e richiede solamente:

400 g di panna;

300 g di cioccolato fondente.

È croccantissima e non si cuoce in forno questa torta al cioccolato da conservare in frigorifero

Il primo passaggio consiste nel far sciogliere il burro a temperatura ambiente e, viste le temperature del periodo, non ci vorrà molto tempo.

Quando risulterà sufficientemente malleabile e cremoso, aggiungiamo la panna e il cioccolato fondente precedentemente tritato, mescolando fino ad ottenere un composto omogeneo.

Presa un’altra ciotola, versiamo i biscotti secchi e le arachidi dopo averli sminuzzati grossolanamente, quindi versiamo la crema appena preparata.

Ancora una volta, mescoliamo generosamente l’impasto in modo che si uniformi al meglio e acquisisca una buona consistenza.

Trasferiamolo poi in una tortiera circolare e rivestita con carta da forno e, dopo aver livellato la superficie, lasciamo riposare per 30 minuti in frigorifero.

Nel frattempo, dedichiamoci alla preparazione della ganache, per cui basterà semplicemente amalgamare la panna con il cioccolato tritato.

Una volta pronta, versiamola sulla base della torta e riponiamola nuovamente in frigorifero per 3-4 ore o anche per tutta la notte.

Prima di servirla per la merenda, non dimentichiamo il tocco finale: una bella spolverata di arachidi per renderla ancora più croccante e golosa.

Il consiglio è ovviamente quello di non lasciare per troppo tempo la torta fuori dal frigo perché potrebbe guastarsi a causa del caldo.

Lettura consigliata

Bastano 15 minuti perché questa torta light cioccolato e cocco conquisti il palato al primo boccone e lo rinfreschi