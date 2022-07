Zucchero, latte, uova… Sembra l’incipit di una lista ingredienti pe realizzare uno di quei dolci casalinghi che inebriano la cucina e deliziano famiglia e amici.

In realtà, questi stessi ingredienti sono anche alla base del gelato fai da te, ottimo per la merenda o il fine pasto.

Il weekend è il momento giusto per ritagliarsi un po’ di tempo e provare a realizzare questi stecchi gelato fatti in casa croccanti fuori e cremosi dentro.

Non si tratta della solita ricetta con panna o latte condensato, ma è ancora più fresca e genuina, oltre che golosissima.

Tutto quello che ci occorre per la preparazione in oggetto si riassume in:

60 g di zucchero;

20 g di amido di mais;

500 ml di latte;

10 g di zucchero vanigliato;

1 tuorlo d’uovo;

120 g di yogurt alla vaniglia;

100 g di cioccolato fuso;

nocciole tritate.

Questi stecchi gelato fatti in casa croccanti fuori e cremosi dentro sono facilissimi anche senza usare il latte condensato

Presa una ciotola, cominciamo ad amalgamare lo zucchero e l’amido di mais, ottenendo un mix da versare in pentola con il latte.

Aggiungiamo quindi anche lo zucchero vanigliato e il tuorlo d’uovo, mescolando con un cucchiaio di legno.

Accendiamo ora il fuoco e portiamo il composto a bollore, ovviamente sempre ricordando di mescolare per evitare che attacchi o che si formino grumi.

Una volta raggiunta l’ebollizione, togliamo dal fuoco e lasciamo raffreddare a dovere per poi procedere aggiungendo lo yogurt alla vaniglia.

Dopo aver di nuovo mescolato adeguatamente per ricavare una crema omogenea, versiamola negli stampini per ghiaccioli, inserendo in ciascuno un bastoncino di legno.

L’interno del gelato dovrà riposare e rassodare in freezer per circa 5 ore, quindi passiamo alla guarnizione.

Nulla di più facile: sciogliamo il cioccolato nel microonde e amalgamiamolo con le nocciole tritate, versando poi il composto in un bicchiere.

Una volta pronti, gli stecchi gelato andranno immersi nella glassa e riposti in freezer ancora almeno un’oretta per farla aderire bene.

Naturalmente, possiamo modificare la ricetta a nostro piacimento: scegliamo lo yogurt che più ci piace e sbizzarriamoci anche con la guarnizione.

Possiamo usare cioccolato fondente, bianco o al latte e la granella di pistacchio o le mandorle al posto delle nocciole.

In alternativa agli stecchi, possiamo inoltre decidere di preparare una torta gelato gusto biscotto altrettanto facile, ma ancora più veloce.

