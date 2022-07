Per molti finalmente è tempo di pensare a chiudere la valigia e partire per le vacanze estive. L’ideale sarebbe portare pochi indumenti per viaggiare leggeri e comodi, senza appesantire trolley o zaini, ma non sempre ci riusciamo.

L’indecisione ci porta a compiere scelte discutibili e in preda al panico finiamo per portare un’infinità di vestiti e accessori, che molto probabilmente non metteremo mai. Ma c’è anche chi porta con sé solo pochi indumenti, ritrovandosi a dover acquistare fuori qualche abito in più. Insomma, non è semplice capire cosa chiudere nel borsone, sia che andiamo in mare o in montagna.

In realtà, ci sarebbe un capo talmente versatile che tutti dovremmo portarlo con noi in vacanza, ovvero una semplice camicia. Di lino, di cotone, di seta o di altri tessuti leggeri, potrebbe salvarci dall’indecisione, perché sfruttabile in diverse occasioni.

Come piegare le camicie in valigia senza stropicciarle più 2 trucchi per sbiancarle e non stirare il lino

A tinta unita o a fantasia, più corta o lunga e maxi, sagomata o dritta, sia per un uomo ma anche per una donna la camicia è la scelta azzeccata da portare in viaggio. Si abbina perfettamente a gonne, pantaloni classici o più attuali, ma può diventare un copricostume o una giacca comoda la sera quando le temperature scendono. Elegante o casual saremo noi a scegliere come indossarla, magari aggiungendo qualche dettaglio più prezioso o audace.

La verità, però, è che spesso rinunciamo a portare camicie in vacanza perché sappiamo in che stato arriveranno e sarebbe troppo complicato poi recuperare un ferro da stiro. Non rinunciamo alle camicie senza tempo e scegliamo uno di questi modi per non sgualcirle nello zaino.

Il primo metodo, Kondo, è quello classico, basta piegare le maniche dietro verso l’interno e poi la parte del busto. Solo che in valigia ci servirà spazio, quindi usiamo il colletto per mettere cintura e altri accessori. Se, però, vogliamo ricavare maggiore spazio, potremo piegarla ulteriormente, fino a ottenere un piccolo rettangolo.

Un altro modo per non ritrovarle sciupate e piegarle a metà per lungo e arrotolarle con cura e posizionarle sui lati della valigia.

Bianco e senza una piega

Ecco come piegare le camicie in valigia senza stropicciarle, assicuriamoci anche di portare quelle di lino e bianche, che sono ideali per un outfit estivo. Scegliamo quelle bianco candido e, se dovremo sbiancarle, niente paura, basterà fare un lavaggio con sapone di Marsiglia e sale grosso. Impostiamo un programma delicato in lavatrice, o laviamo a mano, con acqua tiepida e qualche goccia di detersivo neutro.

Invece, per non fare lunghe saune con il ferro da stiro, stendiamo le camicie in lino in un certo modo. Ossia, appendiamo la camicia al rovescio, ancora bagnata, su una cruccia, mai sotto il sole diretto, per evitare che diventi secca e dura.

Lettura consigliata

Basta marmo opaco e ingiallito dal tempo, ecco come lucidarlo e sbiancarlo con questi semplici rimedi che eliminano anche le macchie