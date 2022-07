Di borghi il Mondo è pieno e alcuni fenomenali si trovano in Italia. Altri invece si trovano vicino a noi. E quando diciamo vicino significa che sono veramente vicini a noi. Dei piccoli borghi poco noti, ma che appena li scopriamo vorremo averlo fatto prima e se possibile passare il resto della nostra vita lì.

Sono dei luoghi magici che si distaccano completamente da quelle che possono essere le idee di città o di ambiente. Sono dei posti che quando vengono visitati catturano veramente l’attenzione. Per la loro storia, l’architettura, la natura e il cibo.

Di borghi carini ne abbiamo visti moltissimi. Alcuni si trovano direttamente in montagna, altri sono in mezzo alla natura più selvaggia, altri ancora si trovano sul lago e altri al mare. Ad esempio sul mare, tra Roma e Napoli, c’è un luogo incantevole che possiamo visitare. Una spiaggia dal mare cristallino circondata dalla natura. Questa si chiama la spiaggia dei Sassolini a Scauri e bisogna per forza vederla.

Se ci troviamo, invece, al nord Italia, l’opzione mare è più complessa. E quello che possiamo fare è sicuramente andare in Liguria oppure possiamo andare al lago.

Questo borgo a picco sul lago vicino all’Italia è da vedere almeno una volta nella vita

Uno dei laghi più famosi del nord Italia è senza alcun dubbio il Lago Maggiore. Questo però non è presente sono nel Belpaese, ma arriva fino alla Svizzera. E la sponda Est ha un fascino che non si può replicare. Qui possiamo trovare villaggi di case colorate, strade di ciottoli e tantissimi fiori.

Su questa sponda sorge Gambarogno, un borghetto veramente delizioso che si trova tra il lago e la montagna. Ma non finisce poi sicuramente qui, perché qui sorge il Parco Botanico del Gambarogno, e questo luogo custodisce la più ricca collezione di magnolie del Mondo. È un luogo che in pochi conoscono, ma che in realtà è assolutamente spettacolare, soprattutto se si amano questi tipi di fiori.

È un luogo perfetto per chi ama fare il bagno in acqua, ma anche per chi ama provare nuovi sport acquatici e il buon cibo. Da non dimenticare la montagna alle spalle. Qui infatti sarà possibile fare passeggiate in montagna, fare dei giri con la bicicletta nella natura più verde e per i più romantici è possibile dormire in delle piccole casette in legno che danno sul cielo stellato. E quindi questo borgo a picco sul lago vicino all’Italia è una meta che dobbiamo visitare.

