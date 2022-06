Bastano 15 minuti perché questa torta light cioccolato e cocco conquisti il palato al primo boccone e lo rinfreschi

Il caldo di questi giorni mette a dura prova anche i più fervidi sostenitori delle temperature tropicali e la corsa all’ultimo gelato diventa disciplina olimpionica. C’è chi ne approfitta per sgranocchiare un cono gelato durante una passeggiata al parco e chi decide di preparare da sé qualcosa di irrinunciabilmente fresco. Che si tratti di tirare fuori la gelatiera o di cimentarsi in dissetanti ghiaccioli casalinghi agli agrumi e zenzero poco importa: bisogna contrastare il caldo.

Sta di fatto che comunque ghiaccioli, sorbetti e granite non sono gli unici protagonisti della stagione in corso, sebbene certamente i più amati. Se non vogliamo passare l’intera estate a fare il pieno di stecchi del gelato o del ghiacciolo, nulla vieta di cimentarsi in altro tipo di preparazioni. Ad esempio, pochi lo sanno ma bastano 15 minuti perché questa torta light cioccolato e cocco conquisti palato e cuore al primo morso.

L’accoppiata in oggetto non è certamente delle più originali, ma è senza dubbio tra le più buone e le migliori studiate. Insomma, chi è appassionato del genere non può tirarsi indietro di fronte a questo dolce facilissimo, che spazzerà via in un boccone l’afa estiva. Infatti, per realizzare la torta cioccolato e cocco, non serve altro che un vasetto di yogurt per non sbagliare le dosi: più semplice di così!

Nello specifico, ci occorreranno:

125 g di yogurt bianco (1 vasetto);

2 vasetti di farina 00;

1 vasetti di olio di semi;

1 vasetti abbondante di zucchero;

2 vasetti di farina di cocco;

120 g di gocce di cioccolato fondente;

3 uova;

1 bustina di lievito;

1 stecca di vaniglia;

cocco rape’ per decorare.

Per prima cosa, prendiamo una ciotola abbastanza capiente, in cui andremo ad aggiungere passo dopo passo tutti gli ingredienti descritti.

Cominciamo inserendo lo yogurt, che andrà trattato con le fruste elettriche per amalgamarlo a uova, zucchero e vaniglia. Ottenuta una crema omogenea, uniamo anche la farina 00, quella di cocco e il lievito, precedentemente setacciati. Continuiamo a lavorare con le fruste, aggiungendo infine anche le gocce di cioccolato e l’olio di semi. Non resta che trasferire il composto in una tortiera imburrata, spolverare con il cocco rapé e infornare a 180° C per 30 minuti circa.

