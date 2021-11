Con l’arrivo della stagione invernale, colpi di freddo, umidità e continui sbalzi di temperature, mettono a dura prova la stabilità del nostro organismo. Infatti raffreddore, tosse, influenza sono tutte malattie che il nostro corpo deve affrontare e cercare di superare.

Per evitare virus, batteri e malanni di stagione è bene seguire delle semplici regole. Lavarsi spesso le mani, evitare ambienti affollati, arieggiare le stanze e coprire naso e bocca durante un colpo di tosse o uno starnuto.

Ma per affrontare nel modo migliore l’inverno è anche necessario assumere vitamine e sali minerali che rafforzano il sistema immunitario.

Una bevanda inaspettata

Non solo integratori e medicine, anche l’alimentazione è fondamentale per fare scorta di energie e aumentare le nostre difese. Ad esempio, come consigliato in un precedente articolo, questo delizioso pesce potrebbe aiutare a prevenire l’influenza.

Sappiamo che frutta e verdura di stagione sono fondamentali per fare il pieno di vitamine. Ma anche alcune bevande salutari, possono essere un vero e proprio toccasana per il nostro benessere. Ad esempio, parliamo di un succo, che possiamo facilmente reperire al supermercato o preparare in casa, utilizzando un vegetale molto amato.

Ci riferiamo al succo di pomodoro, una bevanda a base di pomodori, molto gustosa e che, se consumata al mattino, fornisce le energie necessarie per affrontare con più forza la giornata.

Davvero una sorpresa questo succo inaspettato che potrebbe alzare le difese e prevenire rughe e invecchiamento

Il succo di pomodoro è una bevanda, ricca di antiossidanti e di proprietà nutritive, perfette per il benessere del nostro organismo. Infatti, è davvero una sorpresa questo succo inaspettato che potrebbe alzare le difese e prevenire rughe e invecchiamento.

Secondo gli esperti, la presenza del licopene proteggerebbe la pelle dall’attacco dei radicali liberi, riducendo, così, i processi ossidativi. La presenza di questo potente antiossidante, aiuterebbe a rinnovare le cellule fondamentali e ritardare il processo di invecchiamento.

Ma non solo, la presenza della vitamina C, potrebbe rafforzare le difese immunitarie del nostro organismo e prevenire influenza, raffreddore e i comuni malanni di stagione.

Facciamo attenzione perché il succo di pomodoro potrebbe essere associato ad alcuni disturbi gastrointestinali, quindi ascoltiamo sempre il parere del medico.

Come usare questa bevanda

Il succo di pomodoro è una bevanda molto versatile. Possiamo prepararla in casa o comprarla al supermercato già confezionata, leggendo sempre bene l’etichetta. Il succo di pomodoro è utilizzato anche per preparare un cocktail molto famoso, il Bloody Mary, ma è anche usato come base per frullati e smoothie.

