Non sempre i migliori risultati si ottengono seguendo la strada più difficile e complicata, anzi. Ci potremmo infatti stupire di quante volte in realtà la soluzione più adatta si rivela semplice e scontata. Un’attività in cui ci potrebbe capitare spesso di fare questa scoperta ad esempio è il giardinaggio. Essendo infatti un’arte che si basa a tutti gli effetti sulle leggi della natura, la semplicità è sempre la strada da seguire. Ed infatti è assurdo da credere ma basta questo straordinario concime naturale per ottenere i gerani così raggianti e colorati.

Tutto a disposizione

Come molti sapranno è ormai possibile acquistare tantissimi prodotti diversi che ci aiutano nella cura delle piante. Molti di questi si rivelano senza dubbio utili, e in alcuni casi forse anche necessari, ma non dobbiamo dimenticarci che la stragrande maggioranza dei problemi legati all’orto possono essere risolti naturalmente. Utilizzando alimenti, ingredienti e strumenti che sono già a nostra disposizione. Dall’acqua di cottura alla carta stagnola, fino all’alimento di cui parleremo tra poco. Infatti è assurdo da credere ma basta questo straordinario concime naturale per ottenere i gerani così raggianti e colorati.

Un legume speciale

Non tutti lo sanno ma esiste un legume che, oltre ai benefici che porta alla nostra alimentazione, si rivela straordinariamente efficace anche come concime naturale. Stiamo parlando dei lupini, in particolare di quelli biologici. Il lupino infatti, se macinato e posto nel terreno poco sotto la superficie, aiuterà moltissimo le nostre piante a crescere in salute. Questo grazie all’alta quantità di azoto che è presente nella sua struttura. I lupini biologici come concime non sono però indicati per tutti i tipi di piante, ma solo alcune.

Ad esempio è ottimo per gli agrumi, come avevamo approfondito in questo articolo. Ma anche per le cosiddette piante ornamentali, come appunto i gerani. Consigliamo infatti di sfruttare le capacità di questo ingrediente per la nostra attività di giardinaggio. Perché rimarremo totalmente stupiti da come i nostri gerani beneficeranno, in termini di crescita e di colore, dell’aiuto di questo legume.