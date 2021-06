Di certo le infradito non sono le calzature più eleganti e rappresentative dello stile italiano! In casa e in spiaggia non se ne può fare a meno. Magari cerchiamo di evitare il calzino bianco!

Vediamo di individuare brevemente le parti delle infradito di modo che la spiegazione ne risulti più semplice. L’infradito è composta dalla suola, da una parte a “Y” detta stringa. Ci sono inoltre dei bottoncini in gomma nella parte sottostante della suola che ancorano la stringa a “Y” alla suola, nei due lati e al centro.

La parte che viene più sottoposta a sollecitazioni è la parte della suola attorno al bottoncino centrale. Chiaramente, essendo la parte su cui si fa leva, camminando, può capitare che si tagli e il bottoncino si sfili dalla suola.

Passiamo ora a vedere 3 rimedi rapidi e veloci per riparare un infradito rotto senza rimanere scalzi per la strada! Il web è davvero ricco di soluzioni.

L’accendino

Reinseriamo il bottoncino dove si è staccato nella suola delle infradito e teniamolo in posizione. Passiamo sotto alla suola per qualche secondo l’accendino.

La plastica si scioglierà leggermente, quanto basta per bloccare il perno e fissarlo. Naturalmente questo trucco vale solo per le infradito in plastica.

La linguetta della lattina

Beviamo una lattina e stacchiamo la linguetta. Prendiamo il nostro solito bottoncino in gomma che si è sfilato dalla suola, e passiamolo nel buco dove era prima.

Ora naturalmente il foro si è rotto e non riesce più a trattenere il bottoncino. Occorre allora trovare un blocco più grande del foro per fermare il bottoncino al di sotto della suola.

L’ottimo oggetto che abbiamo a disposizione è la linguetta di una lattina. Passiamo il nostro bottoncino nel foro più piccolo della linguetta e il nostro infradito sarà come nuovo.

Per qualche chilometro la soluzione reggerà alla grande e ci permetterà di rincasare con calma.

Una volta a casa possiamo sostituire la linguetta della lattina con una guarnizione per i rubinetti oppure riparare l’infradito con della colla specifica per gomma.

La spilla di sicurezza

Facendo attenzione a non pungerci, passiamo la parte appuntita della spilla di sicurezza nella stringa appena sopra al bottoncino dove la suola si è rotta.

Chiudiamo la spilla di sicurezza.

La spilla impedirà al nostro bottoncino di scivolare via.

Dato che la suola sottostante ai bottoncini è sempre quella più solita a rottura, appena compriamo le infradito, possiamo adottare questo trucchetto. Mettiamo sopra ai bottoncini un po’ di colla a caldo in modo da proteggerli dall’usura.

Inoltre qui troviamo il modo per pulire le infradito.

Ecco svelati, dunque, i 3 rimedi rapidi e veloci per riparare un infradito rotto senza rimanere scalzi per la strada!