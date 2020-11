ItWay è un titolo azionario ideale per chi ama le emozioni forti. È un titolo azionario, infatti, che potrebbe andare incontro a un rialzo dal 150% al 450%, ma che potrebbe andare anche incontro a ribassi di oltre il 90% dai livelli attuali.

Inoltre va tenuto conto che la sua capitalizzazione è inferiore a 5 milioni di euro. Conseguentemente le quotazioni sono oggetto di fortissime oscillazioni visto che gli scambi medi giornalieri corrispondono a poco meno di 20.000 euro.

In questo articolo, quindi, andiamo a individuare i livelli chiave oltre i quali si potrebbe assistere a un’esplosione rialzista.

Un titolo azionario che potrebbe andare incontro a un rialzo dal 150% al 450%: il livelli chiave secondo l’analisi grafica e previsionale

ITWay (MIL:ITW) ha chiuso la seduta del 3 novembre a quota 0,696 euro in rialzo del 4,19% rispetto alla seduta precedente.

Time frame settimanale

La proiezione in corso è ribassista, ma un punto di svolta potrebbe essere molto vicino. Come si vede dal grafico, infatti, i prezzi hanno raggiunto il I obiettivo di prezzo in area 0,566 euro e da questo livello potrebbero rimbalzare. Una rottura ribassista in chiusura di settimana farebbe scattare un nuovo affondo ribassista con obiettivo in area 0,354 euro e gli altri indicati in figura a seguire.

Time frame mensile

È su questo time frame, però, che il quadro diventa molto più chiaro.

Come si vede dal grafico la tendenza rialzista in corso è stata smentita dalla chiusura di ottobre, inferiore a 0,75 euro. Quanto accadrà a novembre, quindi, sarà ora decisivo. Una conferma della rottura del supporto, infatti, aprirebbe le porte a una continuazione della discesa fino in area 0,104 euro per un ribasso dell’85% dai livelli attuali.

In caso di recupero, invece, le quotazioni si potrebbero dirigere verso il I obiettivo di prezzo in area 1,698 euro per un potenziale rialzo del 150%. La massima estensione di questo ipotetico rialzo, invece, si troverebbe in area 3,89 euro per un potenziale rialzo del 450%.

Bisogna, quindi, monitorare con attenzione i livelli indicati senza cercare di anticipare le mosse del mercato. Fare questo potrebbe portare a brutte sorprese.

