Il mese che sta per chiudersi è stato eccezionale per questo titolo azionario che ha visto un rialzo di circa il 160%. La festa per il titolo, però, potrebbe non essere ancora finita, anche se un ribasso potrebbe essere dietro l’angolo. Infatti, la chiusura di agosto potrebbe regalare a ITWay un ulteriore rialzo del 40% o l’inizio di un ritracciamento.

Per la cronaca il nostro Strong Buy sul titolo risale a novembre del 2020 quando le quotazioni si trovavano in area 0,7 euro e in quell’occasione titolavamo Un titolo azionario che potrebbe andare incontro a un rialzo dal 150% al 450%. Adesso ITWay vale 2,77 con un rialzo del 300% rispetto all’indicazione di acquisto.

Del titolo di eravamo occupati anche recentemente quando facevamo notare come il ritracciamento in corso, sostenuto dal supporto in area 1,04 euro, poteva essere un’ottima occasione di acquisto. Soprattutto in presenza di una chiusura settimanale superiore a 1,21 euro. Questa condizione si è verificata alla chiusura del 6 agosto. Da quel momento il titolo è salito ininterrottamente di oltre il 170%.

Cosa fare adesso?

Come si vede dal grafico, a livello mensile le quotazioni hanno raggiunto il II obiettivo di prezzo in aera 2,79 euro. Quanto accadrà in corrispondenza di questo livello determinerà il futuro di ITWay.

Una chiusura mensile superiore a 2,79 euro aprirebbe le porte a un ulteriore rialzo del 40% rispetto ai livelli attuali. Viceversa, la mancata rottura della resistenza potrebbe far partire un ritracciamento che, vista la storia del titolo, potrebbe trasformarsi in un eccellente occasione di acquisto.

Solo una chiusura mensile inferiore a 1,695 euro farebbe definitivamente invertire al ribasso la tendenza in corso.

Per chi non è ancora investito sul titolo, quindi, si consiglia di attendere la chiusura di agosto prima di prendere posizione.

Dal punto di vista dei fondamentali le azioni ITway risultano essere molto sottovalutate. Ad esempio, se si considera il rapporto prezzo/utili, queste azioni potrebbero aumentare almeno di un fattore 2 per allinearsi ai multipli dei competitors.

Prima di concludere ricordiamo che ITway è inserita nella black listi della Consob. Va, però, evidenziato che la sua posizione finanziaria netta non solo non è molto preoccupante, ma in miglioramento. A fine maggio, infatti, è passata a -0,52 milioni di euro dopo che a fine aprile era a -0,93 milioni di euro.

La chiusura di agosto potrebbe regalare a ITWay un ulteriore rialzo del 40% o l’inizio di un ritracciamento: le indicazioni dell’analisi grafica

ITWay (MIL:ITW) ha chiuso la seduta del 4 agosto a quota 1,07 euro invariata rispetto alla seduta precedente.

Time frame mensile