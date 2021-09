Li abbiamo visti alle sfilate di Parigi e Milano e hanno attirato la nostra attenzione. Spesso e volentieri gli accessori fanno la differenza quando l’outfit è spoglio o vuole essere volontariamente semplice. Borse, cappelli, calze, gioielli, occhiali da sole, tutto può funzionare nella maniera giusta se studiato in armonia con il resto.

Inoltre questi pezzi sono dei veri e propri must have della prossima stagione e non dobbiamo neanche impegnarci troppo per averli. Possiamo tranquillamente trovare delle alternative simili a quelle degli stilisti, senza spendere cifre da capogiro ma riuscendo ad essere comunque super glam e alla moda!

Ecco gli accessori di tendenza autunno/inverno 2022 da avere assolutamente.

Stivali un vero passepartout

Il foulard di seta è il primo dei must have. Non solo per una bella gita in campagna a bordo di una cabrio, ma anche in città per recarsi al lavoro o per raggiungere le amiche ad un aperitivo. L’effetto sarà sicuramente super chic. Christian Dior lo ha studiato in stampa, la sua meravigliosa sigla CD con colori neutri è abbinabile ovunque. Da avvolgere intorno alla testa o amò di fascia, ci farà sembrare delle dive di altri tempi.

Un vero e proprio passepartout sono gli stivali. Li abbiamo visti in passerella da Fendi, effetto guanto per Prada e con delle meravigliose zip per Louis Vuitton. Il modello che va per la maggiore è il semplice a tubo che arriva poco sotto il ginocchio. Nasconde le imperfezioni di polpacci e caviglie, e allunga la gamba se il tacco è alto. L’altezza del tacco e la forma della punta variano a seconda di dove e come vogliamo indossarli.

Il terzo accessorio sono le cuffie tricot. Il lavoro a ferri o all’uncinetto è ormai un protagonista assoluto della moda. In estate crop top e costumi, in inverno maglioni e sciarpe a maglia. Miu Miu ha sfilato cuffie tricot con tanto di mascherina annessa azzardando con colori e fantasie.

Il mondo della moda ha rilanciato un lavoro umile come quello ai ferri o all’uncinetto, che sono diventati così una dimensione super luxury.

I maxi occhiali non devono mancare mai nell’armadio dei nostri accessori. Bisogna sfatare il mito che si indossino solo in estate. Con delle lenti chiare che virano sul rosato o sul verde, come la “mascherina” di Acne Studios o gli intramontabili di Oliver Peoples, basta un debole raggio di sole per essere autorizzati ad indossarli. Anche se fa freddo.

Il cappello è ormai da anni un accessorio che è tornato di tendenza. Alberta Ferretti ne ha creati di meravigliosi con la tesa larga e in panno da abbinare con maxi cappotti che seguono le stesse sfumature di colore. Nero, color carta zucchero, petrolio, ocra o marrone, basta abbinarlo al nostro volto secondo il sottotono che comanda e sembreremo uscite da una copertina di Vogue.

Con le forme e le geometrie possiamo azzardare, tornando agli anni ’60 come i modelli alti e stondati di Nina Ricci. Basta un pizzico di personalità.

Non dimenticarsi gli accessori in pelle

Infine i collant. Sono un accessorio sexy e sempre sul pezzo. Che siano decorati, con stampe o lavorazioni artigianali, con il marchio in evidenza non devono mancare mai nel nostro armadio. Soprattutto se non siamo delle temerarie che riescono ad uscire in minigonna e gambe nude. Vanno bene anche interamente colorati da matchare con colori forti come ha fatto Boyarovskaya abbinando calze rosse e spesse con abito fuxia.

Le it girl più attente alla moda e alle tendenze non devono dimenticarsi tanti accessori in pelle. Dalle scarpe ai guanti, per concludere con le borse. Tra le passerelle hanno spopolato le maxi clutch di Bottega Veneta e Miu Miu.