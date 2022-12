È affascinante come questa verdura ricca di potassio e vitamina C sembrerebbe utile per la salute

Ci sono alcune verdure che hanno tanti benefici per la salute. Questa di cui leggeremo è ricca di nutrienti che servono molto. Ma quali saranno le proprietà benefiche?

Quando bisogna scegliere un contorno, solitamente si preferisce la verdura. Questo perché non solo è ottima per preparare primi piatti, ma anche per accompagnare i nostri secondi. Inoltre, il bello della verdura è che presenta un sacco di proprietà che sono benefiche per la nostra salute. Oggi ci soffermeremo a parlare di un alimento che viene molto utilizzato per fare la pasta: le cime di rapa. Sono conosciutissime per le amate orecchiette con acciughe e cime di rapa, ma pochi sanno il perché realmente facciano bene.

Valori nutrizionali delle cime di rapa

100 g di cime di rapa apportano circa 30 kcal. Oltre a questo valore molto interessante, vediamo quali sono gli altri nutrienti che contiene:

3 g di proteine;

6 g di carboidrati ;

; 0,3 g di grassi;

0 mg di colesterolo ;

; 3,3 g di fibra alimentare;

alimentare; 279 mg di potassio.

Nei valori nutrizionali mettiamo come minerale principale il potassio. Questo perché, come possiamo ben notare, le cime di rapa hanno un alto contenuto di quest’ultimo. Oltre al potassio, però, presentano anche altri sali minerali, come ad esempio calcio, fosforo, rame e altri. Anche il sodio è molto presente, con circa 259 mg.

È affascinante come questa verdura ricca di potassio ed anche di vitamina C aiuterebbe l’organismo

Il fatto che il potassio sia presente in così tanta quantità è un beneficio per il nostro organismo. Molti non sanno che questo sale minerale è fondamentale per il corpo. Infatti, il potassio serve per la contrazione muscolare. In questa contrazione dobbiamo anche includere quella del cuore. Inoltre, insieme al sodio, collabora per mantenere in equilibrio i fluidi nel nostro corpo. Cercherebbe di mantenere buoni anche i livelli della pressione. Proprio per questo motivo le cime di rapa sono molto consigliate anche per chi soffre di pressione alta, in quanto consentirebbero di mantenerla entro i valori di riferimento.

Quali sono gli altri benefici?

Oltre ad avere così tanti minerali, possiedono anche numerose vitamine. Tra queste la principale è la vitamina C. Sappiamo bene che questa è utile per proteggere il nostro corpo, in quanto fornirebbe un supporto al sistema immunitario. Oltre a questo, le cime di rapa sono considerate dei potenti antiossidanti, andrebbero quindi a bloccare l’invecchiamento delle cellule.

Quali sono le sue proprietà?

È un alimento che potrebbe essere definito energizzante. Per la sua quantità in vitamine, verrebbe consigliato in casi di carenze di minerali e vitamine con conseguente perdita di energia. In questo ortaggio troviamo anche tanto ferro. Le persone che presentano ferro basso potrebbero consumare più volte a settimana le cime di rapa

Anche in gravidanza verrebbero consigliate, per il mantenimento del feto. Infine, andrebbero a proteggere anche il cuore e la circolazione in generale. Davvero è affascinante come questa verdura ricca di potassio e di tanta vitamina C faccia bene.

Usi in cucina

In cucina possiamo spaziare molto. Come dicevamo, possiamo utilizzare le cime di rapa per fare la pasta. In alternativa, sono anche ottime se saltate in padella con un po’ di aglio, olio e peperoncino. Potremmo anche preparare gli gnocchi e condirli con cime di rapa e gorgonzola.