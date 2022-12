Tutta la verità sui petardi: ecco i pericoli nascosti che nessuno considera prima di utilizzarli

Con l’arrivo delle festività natalizie, anche quest’anno molti hanno acquistato botti, petardi e fuochi d’artificio. Nelle prossime righe vedremo alcune raccomandazioni per evitare incidenti o lesioni gravi.

Un modo molto comune per celebrare il Natale e il Capodanno, è quello di far scoppiare i petardi. Questa consuetudine fa ormai parte della nostra tradizione e può essere considerato come un vero e proprio “rito scaramantico”. Infatti, a livello simbolico, far scoppiare i petardi, o anche i fuochi d’artificio, vuol dire abbandonare le negatività dell’anno appena trascorso e allontanare gli spiriti maligni.

Tutta la verità sui petardi, soprattutto quelli illegali

A prescindere dalla superstizione, però, i petardi sono molto pericolosi, specie se illegali o se vengono utilizzati in modo irresponsabile. Essi, infatti, possono causare diversi danni a cose, animali e persone, provocando non solo ferite lievi, ma anche traumi esplosivi e lesioni.

L’uso sconsiderato di prodotti pirotecnici illegali, causa ogni anno decine di incidenti. In particolare, si tratta molto spesso di lesioni che interessano il volto, oppure le ossa, i tendini ed i legamenti di mani e dita. Queste lesioni, che potremmo paragonare a quelle delle mine o delle bombe a mano, potrebbero a volte essere talmente gravi da lasciare esiti invalidanti, anche in maniera permanente. Quindi è proprio questa tutta la verità sui petardi che, purtroppo, molte persone non considerano.

Cosa può accadere se un petardo dovesse esplodere in mano e cosa bisognerebbe fare?

Se un petardo dovesse esplodere in mano, la prima cosa da fare è applicare un laccio, o una cinghia, per rallentare il sanguinamento, proprio dove è presente la lacerazione dei tessuti. La ferita da scoppio, infatti, nella maggior parte dei casi genera lesioni da ustione che non andrebbero medicate con garza e cerotto. L’applicazione di tessuto, infatti, potrebbe lasciare residui di fibre che potrebbero compromettere la ferita.

Quindi, una volta applicato il laccio, è fondamentale recarsi urgentemente al pronto soccorso tenendo l’arto ferito sollevato. In alternativa, si potrebbero chiamare i soccorsi per essere poi condotti in un Centro specializzato nel trattamento delle Patologie della Mano.

L’esplosione di un petardo in mano, nel migliore dei casi, potrebbe coinvolgere solo un dito o una falange. In questa situazione, spesso si ricorre ad un intervento di microchirurgia per ricostruire il tutto. Nel peggiore dei casi, invece, si rischierebbe addirittura l’amputazione delle dita o dell’intera mano.

Alcuni consigli per l’utilizzo corretto

Spesso, lo scoppio dei petardi nella mano è dovuto alla raccolta di quelli inesplosi lasciati per terra. Quindi, la frequenza dei traumi aumenta, paradossalmente, nei giorni successivi al Natale e al Capodanno. Come ogni anno, quindi, soprattutto ai genitori si raccomanda di vigilare sui propri figli, affinché non corrano rischi del genere.

Inoltre, si sconsiglia di acquistare materiale esplosivo presso rivenditori non autorizzati e di utilizzare con estrema attenzione anche quelli certificati CE. Tra le altre accortezze ricordiamo di: