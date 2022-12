Pasta fatta in casa a tema di Natale con questa deliziosa ricetta

Il Natale si avvicina e dobbiamo pensare già a cosa preparare per il grande cenone. Questa idea potrebbe essere perfetta se si vuole portare sulla tavola un primo piatto particolare.

Per fare dei menù da urlo per le feste di Natale, potremmo pensare di preparare della pasta fatta in casa magari anche a tema. La pasta in casa è molto delicata e si sente tanto la differenza, per questo motivo oggi vediamo qualche ricetta e idea gustosa da portare in tavola. Possiamo partire preparando dei ravioli, stile pacchetto regalo. Vediamo subito gli ingredienti.

Ingredienti ravioli natalizi

Per una porzione di circa 8 persone gli ingredienti che ci serviranno sono:

450 g di farina;

4 uova;

30 ml di acqua;

1 pizzico di sale;

1 cucchiaio di concentrato di pomodoro;

200 g di stracchino;

200 g di macinato;

2 cucchiai di formaggio grattugiato;

60 g di burro;

q.b. sale, pepe e salvia.

Pasta fatta in casa a tema di Natale e come riempirla

Una volta che abbiamo comprato tutti gli ingredienti necessari, possiamo metterci all’opera. Prima di preparare il ripieno, pensiamo alla preparazione della pasta. Iniziamo a lavorare 300 g di farina con 3 uova. Aggiungiamo poi il sale e 2 cucchiai di acqua. Mescoliamo con l’impastatrice o a mano. Ciò che dobbiamo ottenere è un impasto liscio e omogeneo. Adesso utilizziamo il restate della farina, l’uovo rimasto e il concentrato di pomodoro. Se necessario aggiungiamo anche un cucchiaio di acqua per rende l’impasto più morbido. Ciò che uscirà fuori sarà un impasto di colore rosso, che ci servirà per fare le decorazioni ai nostri ravioli.

Preparazione ripieno

Nel frattempo che l’impasto sta a riposo un’ora circa, possiamo preparare il ripieno. Mettiamo un po’ di olio in una padella antiaderente insieme alla carne macinata. Facciamo cucinare fino a quando non sarà ben cotta. Prendiamo poi una ciotola e uniamo alla carne macinata lo stracchino. Schiacciamo con una forchetta. A questo punto mettiamo anche il formaggio grattugiato.

Preparazione dei ravioli

Possiamo riprendere l’impasto della pasta e lavorarlo. Andiamo a stenderlo con una macchina per stendere la pasta in 3 sfoglie sottili. Ciò che dobbiamo ottenere sono una sfoglia rossa e 2 sfoglie bianche. La sfoglia rossa dovrà essere tagliata in striscioline sottili di circa 5 mm. Riponiamo i tagliolini rossi sulla sfoglia bianca e formiamo una sorta di griglia. Giriamo l’impasto dal lato opposto. Aggiungiamo un cucchiaino di impasto cercando di farli rientrare nel quadratino della griglia. Quando avremo riempito ricopriamo con l’altra sfoglia bianca. A questo punto andiamo a ritagliare altre striscioline rosse e mettiamole sopra la sfoglia bianca. Ritagliamo i ravioli, aiutandoci magari con una formina apposita.

Ciò che si andrà a creare è una fantasia a pacchetto di regalo, ideale per il pranzo o la cena di Natale, ma anche per il Capodanno. Li possiamo mettere poi in acqua calda per la cottura e condirli con burro e salvia e un po’ di pecorino Romano. Ecco come fare la pasta fatta in casa a tema di Natale. Sicuramente faremo una bellissima figura con gli invitati. Possiamo stare certi che tutti ci chiederanno la ricetta.