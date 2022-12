5 idee originali ed economiche per addobbare i balconi o i terrazzi a Natale 

Come addobbare il balcone o il terrazzo a Natale con idee economiche, classiche e originali.

Mentre addobbare la casa a Natale è abbastanza semplice, per le parti esterne potremmo avere qualche indecisione. È per questo che qui indicheremo alcuni modi semplici ed economici per addobbare il balcone o il terrazzo, a Natale. Una prima è quella di mettere delle luci a cascata sulla ringhiera del terrazzo/balcone. Poi, possiamo aggiungere dei festoni da attorcigliare al parapetto insieme alle luci. Infine, come ciliegina sulla torta metteremo appeso un Babbo Natale.

Si tratta di un modo per conferire un effetto originale e dinamico all’addobbo. In questo modo, inoltre, si attirerà certamente l’attenzione dei passanti. La seconda idea consiste nel riciclare delle scatole vecchie e rivestirle di carta natalizia. Poi, le chiudiamo con fiocchi dorati o colorati e le appendiamo sul balcone, in modo che siano evidenti all’esterno. Infine, per concludere l’addobbo, aggiungiamo luci natalizie. In questo, possiamo decidere si utilizzare quelle classiche o quelle a forma di stella o addirittura di albero di Natale. Insomma, possiamo dare spazio alla nostra creatività e regolarci in base ai nostri gusti.

Addobbi di Natale che non tramontano mai

Altro addobbo natalizio da esterni è rappresentato dalle statuine luminose. Anch’esse sono molto suggestive e ne esistono di diverso tipo. Si pensi al cervo o al pupazzo di neve, oppure, a ancora, al classico Babbo Natale con la slitta. Se le luci sono a led, inoltre, potremo risparmiare sulla bolletta dell’elettricità. Quindi, non dovremo preoccuparci di lasciare accese le luci per tutto il periodo natalizio.

Tra le 5 idee originali ed economiche per addobbare il nostro balcone terrazzo, infine, abbiamo le palline di Natale. Potremo, infatti, utilizzare per l’esterno quelle che non abbiamo più voglia di mettere sull’albero. Con esse, quindi, decoreremo il balcone, attaccandole alla tettoia, oppure facendole pendere dalla ringhiera. Poi ancora, si possono aggiungere pigne, fiori, foglie, per dare un tocco più raffinato ed arricchire la scena.

5 idee originali ed economiche per addobbare i balconi a Natale



La quinta ed ultima idea per addobbare il terrazzo/balcone, è quella di utilizzare campane, ghirlande e stelle di Natale. Si tratta di simboli classici, che non tramontano mai e che quindi sono sempre adatti a decorare. Nella specie, potremo apporre la campana sulla porta esterna e delle stelle di Natale colorate d’oro o d’argento per completare l’addobbo. Le si potrà farle pendere o meno, a seconda dei gusti. Insomma, a Natale possiamo dare sfogo alla nostra creatività, anche perché gli addobbi sono espressione della personalità del padrone di casa.