È capitato proprio a tutti di mangiarsi le unghie. Il termine scientifico per questo disturbo compulsivo è onicofagia. Chi lo fa per abitudine o chi per stress, le unghie rappresentano una valvola di sfogo.

In un articolo precedente, noi di ProiezionidiBorsa abbiamo trattato del pericolo in cui incorriamo se tagliamo le cuticole. Infatti, sia l’onicofagia che l’eliminazione totale delle cuticole rappresentano delle abitudini malsane. Dopo aver letto questo articolo smetteremo subito di mangiarci le unghie perché rischiamo dei seri problemi da non sottovalutare. Soprattutto in questo periodo.

L’onicofagia diffonde i batteri e i virus

Mangiarsi le unghia è una delle più cattive abitudini che si possano avere poiché è un mezzo di diffusione rapida di batteri e virus dentro al nostro corpo. Lo strato sottostante l’unghia funge da spugna per i germi così come lo sporco si accumula sotto l’unghia. A contatto con la saliva i virus e i batteri passano facilmente all’interno del nostro corpo. Ciò causa non solo l’insorgere di infezioni come la stomatite e virus come herpes ma non sottovalutiamo il periodo di Covid-19 in cui stiamo vivendo.

Causa l’alito cattivo

L’onicofagia è una delle cause principali dell’alito cattivo. Vista la quantità di germi e batteri che risiede nelle unghie, mangiarsele comporta la stessa quantità di germi e batteri che si va inserendo in bocca. Da qui proviene l’alitosi.

È pericolosa per i denti e le gengive

L’onicofagia non solo è pericolosa per la proliferazione dei germi e batteri ma anche per i nostri denti e le nostre gengive. Non solo perché causa il gonfiore delle gengive ma anche perché chi si mangia le unghie è soggetto a digrignare i denti di notte.

E se non si hanno più unghie da mangiare?

Oltre ai citati problemi che causa l’onicofagia, un altro problema abbastanza serio è il rischio di arrestata crescita dell’unghia stessa. Se l’unghia non cresce più, quindi è molto debole e aperta a molti più batteri e virus, essa si potrebbe anche perdere.

Dopo aver letto questo articolo smetteremo subito di mangiarci le unghie perché rischiamo dei seri problemi da non sottovalutare. I rischi li abbiamo visti e sarebbe un bene smettere definitivamente.